https://tr.sputniknews.com/20220524/samsunda-manavda-silahli-kavga-3u-agir-5-yarali--1056616451.html
Samsun'da manavda silahlı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da bir manav dükkanından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan 3 saat sonra manav dükkanı kimliği belirsiz kişi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T01:23+0300
2022-05-24T01:23+0300
2022-05-24T01:26+0300
türkiye
samsun
manav
silahlı kavga
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Manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/gaziantepte-silahli-kavga-2-olu-bir-yarali-1056604044.html
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samsun, manav , silahlı kavga
Samsun'da manavda silahlı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı
01:23 24.05.2022 (güncellendi: 01:26 24.05.2022) Abone ol
Samsun'da bir manav dükkanından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan 3 saat sonra manav dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.