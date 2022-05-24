https://tr.sputniknews.com/20220524/samsunda-manavda-silahli-kavga-3u-agir-5-yarali--1056616451.html

Samsun'da manavda silahlı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı

Samsun'da manavda silahlı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı

Samsun'da bir manav dükkanından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan 3 saat sonra manav dükkanı kimliği belirsiz kişi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T01:23+0300

2022-05-24T01:23+0300

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türkiye

samsun

manav

silahlı kavga

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Manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220523/gaziantepte-silahli-kavga-2-olu-bir-yarali-1056604044.html

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samsun, manav , silahlı kavga