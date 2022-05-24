Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220524/siber-dolandiricilik-sorusturmasinda-12-tutuklama--1056614278.html
'Siber dolandırıcılık' soruşturmasında 12 tutuklama
'Siber dolandırıcılık' soruşturmasında 12 tutuklama
E-ticaret siteleri üzerinden 73 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:11+0300
2022-05-24T00:11+0300
türkiye
siber
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
tutuklama
kocaeli
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101477/00/1014770099_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_71c98d6a1a3f76eba06eb570442cabd8.jpg
Kocaeli ve İstanbul'da 'düşük fiyatlı konteyner' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Mayıs Cuma gerçekleştirilen 'bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışmada gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişinin parasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmış, sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla gözaltındaki şüpheli sayısı 19 olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220427/siber-suclarla-mucadele-daire-baskanligi-tatilcileri-dolandiricilara-karsi-uyardi-1055898993.html
türkiye
kocaeli
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101477/00/1014770099_120:0:841:541_1920x0_80_0_0_7805e16d9932719475f7abe616369dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
siber, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, tutuklama, kocaeli, istanbul

'Siber dolandırıcılık' soruşturmasında 12 tutuklama

00:11 24.05.2022
© Flickr / Ivan David Gomez ArceHacker grubu
Hacker grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Flickr / Ivan David Gomez Arce
Abone olTelegram
E-ticaret siteleri üzerinden 73 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı.
Kocaeli ve İstanbul'da 'düşük fiyatlı konteyner' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Mayıs Cuma gerçekleştirilen 'bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışmada gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişinin parasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmış, sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla gözaltındaki şüpheli sayısı 19 olmuştu.
siber güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
TÜRKİYE
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı
27 Nisan, 18:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала