https://tr.sputniknews.com/20220525/kuzey-koreden-3-yeni-fuze-denemesi--1056653721.html
Kuzey Kore'den 3 yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den 3 yeni füze denemesi
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugün sabahın erken saatlerinde doğuya doğru balistik füze denemesi yaptığını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T03:12+0300
2022-05-25T03:12+0300
2022-05-25T03:12+0300
savunma
kuzey kore
füze
deneme
güney kore
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Güney Kore ordusu, Pyongyang'ın Doğu Denizi'ne toplam 3 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füze denemesi Japon yetkililer tarafından da doğrulandı. Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, ilk füzenin uçuş irtifası 300 kilometre menzil ile 550 kilometre arasında kaydedilirken, ikinci füzenin 50 kilometre uçuş irtifası ve 750 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. Üçüncü füzeye ilişkin aytıntılar ise paylaşılmadı.Söz konusu denemelerle birlikte Kuzey Kore, bu sene içerisinde bölgede 17 kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220504/kuzey-kore-balistik-fuze-denemesi-yapti-1056064474.html
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kuzey kore, füze, deneme, güney kore
Kuzey Kore'den 3 yeni füze denemesi
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugün sabahın erken saatlerinde doğuya doğru balistik füze denemesi yaptığını söyledi.
Güney Kore ordusu, Pyongyang'ın Doğu Denizi'ne toplam 3 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füze denemesi Japon yetkililer tarafından da doğrulandı.
Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, ilk füzenin uçuş irtifası 300 kilometre menzil ile 550 kilometre arasında kaydedilirken, ikinci füzenin 50 kilometre uçuş irtifası ve 750 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. Üçüncü füzeye ilişkin aytıntılar ise paylaşılmadı.
Söz konusu denemelerle birlikte Kuzey Kore, bu sene içerisinde bölgede 17 kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.