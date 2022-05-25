https://tr.sputniknews.com/20220525/kuzey-koreden-3-yeni-fuze-denemesi--1056653721.html

Kuzey Kore'den 3 yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den 3 yeni füze denemesi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugün sabahın erken saatlerinde doğuya doğru balistik füze denemesi yaptığını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T03:12+0300

2022-05-25T03:12+0300

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savunma

kuzey kore

füze

deneme

güney kore

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Güney Kore ordusu, Pyongyang'ın Doğu Denizi'ne toplam 3 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füze denemesi Japon yetkililer tarafından da doğrulandı. Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, ilk füzenin uçuş irtifası 300 kilometre menzil ile 550 kilometre arasında kaydedilirken, ikinci füzenin 50 kilometre uçuş irtifası ve 750 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. Üçüncü füzeye ilişkin aytıntılar ise paylaşılmadı.Söz konusu denemelerle birlikte Kuzey Kore, bu sene içerisinde bölgede 17 kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220504/kuzey-kore-balistik-fuze-denemesi-yapti-1056064474.html

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