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https://tr.sputniknews.com/20220525/marmaray-29-mayista-ucretsiz-hizmet-verecek-1056670892.html
Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
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Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/marmaray-baskentray-ve-izban-seferleri-19-mayista-ucretsiz-olacak-1056456268.html
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Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

16:26 25.05.2022 (güncellendi: 16:31 25.05.2022)
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.
Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir" denildi.
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
17 Mayıs, 22:32
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