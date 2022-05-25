https://tr.sputniknews.com/20220525/marmaray-29-mayista-ucretsiz-hizmet-verecek-1056670892.html
Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:26+0300
2022-05-25T16:26+0300
2022-05-25T16:31+0300
marmaray
türkiye
ücretsiz
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Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/marmaray-baskentray-ve-izban-seferleri-19-mayista-ucretsiz-olacak-1056456268.html
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marmaray, ücretsiz
Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
16:26 25.05.2022 (güncellendi: 16:31 25.05.2022) Abone ol
Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.
Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir" denildi.