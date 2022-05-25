https://tr.sputniknews.com/20220525/pekinde-yaklasik-1800-kisi-karantina-icin-toplu-olarak-komsu-sehre-gonderildi-1056650156.html

Pekin'de yaklaşık 1800 kişi, karantina için toplu olarak komşu şehre gönderildi

Pekin'de yaklaşık 1800 kişi, karantina için toplu olarak komşu şehre gönderildi

Çin'in başkenti Pekin'de, Haydien ilçesinde yaşayan yaklaşık 1800 kişilik bir topluluğun merkezi karantina için, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T00:31+0300

2022-05-25T00:31+0300

2022-05-25T00:31+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

pekin

kovid-19

karantina

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Çin basınındaki haberlere göre, karantinaya alınanlardan bazıları Kış Olimpiyatları için kullanılan konaklama tesislerine yerleştirildi.Aynı apartman kompleksinde yaşayan vatandaşların testlerinde çok sayıda pozitif vakaya rastlanmasının ardından, toplu olarak şehir dışında karantinaya alınmasına karar verildi. Yaklaşık 1800 vatandaş, 100 araçlık konvoyla Pekin'in yaklaşık 190 kilometre kuzeybatısındaki Cangciakou'ya taşındı. Vatandaşların burada 7 gün merkezi karantinada kalacağı, ardından evlerine dönüp 7 gün daha karantinada tutulacağı kaydedildi.Öte yandan yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, üniversite sınavına çalışan lise öğrencileri ve evcil hayvan sahibi kişilerin, yapılan kontrollerin ardından evlerinde kalmasına izin verildi.Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle tüm kentte salgın koruma tedbirleri uygulanıyor.Kentte pazar günü 99, dün ise 48 vaka tespit edildi. Toplu nakil kararının, pazar günü Haydien ilçesinde kaydedilen ilave vakalar nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.Geçen hafta Çaoyang ilçesinde vakaların görüldüğü bir bölgedeki yaklaşık 1500 kişi karantina otellerine sevk edilmişti.İnsanların toplu halde karantinaya sevk edilmesi sosyal medyada vatandaşların tepkisine sebep olurken bazıları bu tarz uygulamaların enfeksiyon riskini daha fazla arttıracağı görüşünü dile getirdi. Bazı kişiler ise insanları şehir dışına göndermenin Pekin'deki enfeksiyon sayılarını düşük göstermek için yapıldığını ileri sürerek şehir yönetimini eleştirdi.Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou, Pekin'in merkezi ve Yançing ilçesi ile 2022 Kış Olimpiyatları'nda müsabakalara ev sahipliği yapmıştı. Nüfusu 21 milyonu aşan başkent Pekin'de Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor. Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fıngtay, Fangşan ve Haydien ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken vatandaşlara bölgelerini terk etmemeleri tavsiye ediliyor.Omicron vakaları 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştüBulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü. Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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https://tr.sputniknews.com/20220524/cin-kovid-19-salgindan-etkilenen-isletmelere-kredi-destegini-artiracak-1056642521.html

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