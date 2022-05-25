Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220525/rasim-ozan-kutahyali-erdogan-iskence-gorur-olur-ama-kacmaz-kasimpasaliyi-taniyin-artik-1056661667.html
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, " Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:36+0300
2022-05-25T12:40+0300
politika
rasim ozan kütahyalı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056606496_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e4ffec3dee082e3fa67a790baf764862.jpg
Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planının anatomisi' diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına kaçmaz. İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056606496_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f2e52427d3da2e81820e156a7a68abe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rasim ozan kütahyalı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık

12:36 25.05.2022 (güncellendi: 12:40 25.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, " Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" yorumunda bulundu.
Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planının anatomisi' diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Ensar'cım, TÜRGEV'cim bu paraları neden ABD'ye transfer ediyorsunuz?
Dün, 22:06
Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına kaçmaz. İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала