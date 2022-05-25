https://tr.sputniknews.com/20220525/rasim-ozan-kutahyali-erdogan-iskence-gorur-olur-ama-kacmaz-kasimpasaliyi-taniyin-artik-1056661667.html
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, " Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:36+0300
2022-05-25T12:36+0300
2022-05-25T12:40+0300
politika
rasim ozan kütahyalı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planının anatomisi' diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına kaçmaz. İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html
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rasim ozan kütahyalı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık
12:36 25.05.2022 (güncellendi: 12:40 25.05.2022) Abone ol
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, " Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" yorumunda bulundu.
Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planının anatomisi' diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.
Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına kaçmaz. İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" ifadelerini kullandı.