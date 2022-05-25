https://tr.sputniknews.com/20220525/rasim-ozan-kutahyali-erdogan-iskence-gorur-olur-ama-kacmaz-kasimpasaliyi-taniyin-artik-1056661667.html

Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık

Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalı’yı tanıyın artık

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, " Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:36+0300

2022-05-25T12:36+0300

2022-05-25T12:40+0300

politika

rasim ozan kütahyalı

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planının anatomisi' diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına kaçmaz. İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html

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rasim ozan kütahyalı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu