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Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yalancı'
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yalancı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T15:03+0300
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kemal kılıçdaroğlu
politika
süleyman soylu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı 'kaçış planın anatomisi' videosunun ardından AK Partililerden tepkiler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Yalancı" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu dün akşam saat 22'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve şu notu düştü:
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kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yalancı'

15:03 25.05.2022 (güncellendi: 15:05 25.05.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı 'kaçış planın anatomisi' videosunun ardından AK Partililerden tepkiler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.
Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Yalancı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu dün akşam saat 22'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve şu notu düştü:
"Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım: Bir vakıf kurduruyorlar ABD’de. Neden ABD? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a gider diye beklersiniz ya… Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok, ilk uçakla geriye gönderirler bunları. ABD kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar."
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