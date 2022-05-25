Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yalancı'

"Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım: Bir vakıf kurduruyorlar ABD’de. Neden ABD? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a gider diye beklersiniz ya… Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok, ilk uçakla geriye gönderirler bunları. ABD kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar."