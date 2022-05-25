https://tr.sputniknews.com/20220525/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-ile-gerilime-suruklenmeyecegiz-1056660580.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile gerilime sürüklenmeyeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile gerilime sürüklenmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ile gerilime... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:06+0300

2022-05-25T12:06+0300

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dünya

türkiye

yunanistan

nikos dendias

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hakkında yaptığı "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" açıklamasına Yunan Bakan'dan cevap geldi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuya ilişkin yöneltilen bir soruya, "Bizim kendi duruşumuz var. Gerilime sürüklenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Skai radyosuna konuşan Dendias, "Bunu yapacak olursak, Yunan hükümeti karar verdiği için yapacağız" dedi. Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog istediğini vurgulayan Dendias, ancak 'bunun Türk jetlerinin Yunan hava sahasında uçtuğu koşullarda mümkün olmadığını' dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" ifadelerini kullanmıştı.

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türkiye, yunanistan, nikos dendias, recep tayyip erdoğan