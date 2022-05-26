https://tr.sputniknews.com/20220526/adanada-jeofizik-muhendisi-ofisinde-olu-bulundu-1056696701.html

Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi Bülent A. ofisinde ölü bulundu. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekiplerince ofiste inceleme yapıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:36+0300

2022-05-26T11:36+0300

2022-05-26T11:38+0300

türkiye

adana

jeofizik

kimyasal

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Adana'nın Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ölü bulundu.Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A.'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti. İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı. Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220521/kadikoyde-dis-hekimi-calistigi-ofiste-olu-bulundu-1056553556.html

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adana, jeofizik, kimyasal