https://tr.sputniknews.com/20220526/antalyada-tur-midibusu-devrildi-22-yarali-1056718324.html

Antalya’da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı

Antalya’da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T22:06+0300

2022-05-26T22:06+0300

2022-05-26T22:09+0300

türkiye

kaza

antalya

tur

midibüs

turist

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056718403_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_98961a0dc3e82ec236b26f806ba7a465.jpg

Denizli’den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye-Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.Yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya’ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli’deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaza, antalya, tur, midibüs, turist, yaralı