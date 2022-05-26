https://tr.sputniknews.com/20220526/antalyada-tur-midibusu-devrildi-22-yarali-1056718324.html
Antalya’da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya’da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:06+0300
2022-05-26T22:06+0300
2022-05-26T22:09+0300
türkiye
kaza
antalya
tur
midibüs
turist
yaralı
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Denizli’den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye-Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.Yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya’ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli’deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
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kaza, antalya, tur, midibüs, turist, yaralı
Antalya’da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
22:06 26.05.2022 (güncellendi: 22:09 26.05.2022) Abone ol
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
Denizli’den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye-Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.
Yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya’ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli’deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı.
Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.