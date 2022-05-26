https://tr.sputniknews.com/20220526/cep-telefonuyla-konusurken-50-metrelik-ucurumdan-dustu-1056688158.html
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
Adana’da cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:57+0300
2022-05-26T02:57+0300
2022-05-26T02:57+0300
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telefon
çukurova üniversitesi
öğrenci
uçurum
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Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi. Dengesini kaybeden genç, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye eri, yaralı genci sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, uçurumdan düşen Cem Ö.'nün 2. sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/selfie-cekmek-isterken-ucurumdan-dustuler-1049735447.html
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telefon, çukurova üniversitesi, öğrenci, uçurum
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
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Adana’da cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi.
Dengesini kaybeden genç, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.
İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye eri, yaralı genci sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı.
Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, uçurumdan düşen Cem Ö.'nün 2. sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.