https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhurbaskani-erdogan-abdli-ve-kanadali-kanaat-onderlerini-kabul-etti-1056688347.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T03:07+0300

2022-05-26T03:07+0300

2022-05-26T03:07+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

abd

kanada

kanaat önderleri buluşması

görüşme

beştepe

beştepe külliyesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD ve Kanada'dan gelen kanaat alimlerini ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, ABD'li ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-sampiyonu-anadolu-efesi-kabul-etti-1056676234.html

türkiye

kanada

beştepe külliyesi

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recep tayyip erdoğan, abd, kanada, kanaat önderleri buluşması, görüşme, beştepe, beştepe külliyesi