https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhurbaskani-erdogan-abdli-ve-kanadali-kanaat-onderlerini-kabul-etti-1056688347.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T03:07+0300
2022-05-26T03:07+0300
2022-05-26T03:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abd
kanada
kanaat önderleri buluşması
görüşme
beştepe
beştepe külliyesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD ve Kanada'dan gelen kanaat alimlerini ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, ABD'li ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-sampiyonu-anadolu-efesi-kabul-etti-1056676234.html
türkiye
kanada
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recep tayyip erdoğan, abd, kanada, kanaat önderleri buluşması, görüşme, beştepe, beştepe külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD ve Kanada'dan gelen kanaat alimlerini ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, ABD'li ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.