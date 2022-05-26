İngiltere'de dünyanın ilk çift el nakli başarıyla gerçekleştirildi
16:00 26.05.2022 (güncellendi: 16:05 26.05.2022)
© AFP 2022 / BRANDON BELLABD'de bir hastane
© AFP 2022 / BRANDON BELL
Otoimmün bir hastalık nedeniyle iki elini kaybeden bir hastaya başarılı bir şekilde dünyada ilk kez çift el nakli yapıldı. Yıllar sonra ilk kez ellerini kullanmaya başlayan hasta, yakında işine geri dönebilmeyi umuyor.
İngiltere'de çatı işçisi olarak çalışan Steven Gallagher, vücut dokularının ve cildin tepkimeye geçmesine ve sertleşmesine etki eden otoimmün, romatizmal ve bir kronik hastalık olarak bilinen Skleroderma nedeniyle her iki elini de kaybetti.
Hastalığı nedeniyle eli sürekli yumruk konumunda duran ve açılamayan Gallagher, bu sebeple işini kaybetti. 13 yıl önce basit bir döküntü gibi başlayan hastalık zaman içerisinde burnuna ve ağzına yayılırken, parmakları ise bükülmeye başladı.
Five months on from the operation, Steven Gallagher can do things like stroke his dog, turn on the tap and fill a glass of water. He is now hoping to get back to work https://t.co/vG3CxpuSmb— Sky News (@SkyNews) May 26, 2022
Leeds şehrindeki bir üniversite vakıf hastanesinde uygulanan bir ameliyat Gallagher'a umut oldu. Skleroderma nedeniyle kullanılamaz hale gelen ellerinin alınıp, 12 saatlik bir operasyon sonucunda yeni bir çift el nakledilen hasta, yeniden ellerini kullanmaya başladı. Yıllar sonra ilk kez bardak tutabilen 48 yaşındaki hasta, yakın bir zamanda yeniden çalışabilmeyi umuyor.
Başarılı nakil operasyonunun ardından hislerini şu sözlerle ifade etti:
"Ameliyattan sonra uyandım ve hissettiklerim gerçeküstüydü. Uyumadan önce de, uyandığımda da ellerim vardı, yani aslında zihnimde ellerimi kaybetmemiş gibiydim. Bu eller harika, her şey çok hızlı oldu. Ameliyatın ardından uyandığımda ellerimi hareket ettirebiliyordum."
Aralık 2021'de gerçekleştirilen ön operasyondan sonra hastanede 4 hafta geçiren hasta, ameliyat sonrası fizyoterapi ve gözlem için hastaneye ziyaret etmeyi sürdürüyor. Düğme ilikleme gibi detaylı kas becerisi gerektiren işleri halen yapmakta zorlansa da, ailelerinin bir üyesi olan köpeğin başını okşayabildiği için mutlu:
“Bana yeni bir hayat başlangıcı verdi. Şu anda hala bazı şeyler zor geliyor ama fizyoterapistlerle her hafta ilerleme kaydediyoruz. Her şey yavaş yavaş daha iyiye gidiyor. Acı en büyük şeydir. Ameliyattan önceki ağrı korkunçtu, o kadar çok ağrı kesici alıyordum ki inanılmazdı ama şimdi hiç ağrım yok.”
Uzmanlar ilk kez çift el nakli fikrini önerdiğinde, bu fikri reddettiğini söyleyen hasta, daha sonra risklere rağmen devam etmeye karar verdiğini belirterek, "Glasgow'da bana çift el naklinden bahsedildiğinde, o zaman güldüm ve bunun uzay teknolojisi gibi bir şey olduğunu düşündüm. Eşim ve ben bunun hakkında konuştuk ve bunun için anlaşmaya vardık. Her halükarda ellerimi kaybedebilirdim, bu yüzden en azından denemeye karar verdim" dedi.
Operasyon ekibinin başındaki Profesör Simon Kay, ameliyatın büyük bir takım çalışması olduğunu belirterek toplamda 30 sağlık personeliyle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti:
"El nakli yaptırmak, böbrek veya diğer organ naklinden çok farklıdır, çünkü eller her gün gördüğümüz bir şeydir ve onları pek çok şekilde kullanırız. Bu nedenle biz ve uzman klinik psikologlarımız hastaları, nakillerinin kalıcı olarak hatırlatılması ve vücudun nakledilen elleri reddetme riski ile psikolojik olarak baş edebileceklerinden emin olmak için süreci değerlendiriyor ve hastamızı her ihtimale karşı hazırlıyoruz.”