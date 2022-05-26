https://tr.sputniknews.com/20220526/ingilterede-dunyanin-ilk-cift-el-nakli-basariyla-gerceklestirildi-1056707717.html

İngiltere'de dünyanın ilk çift el nakli başarıyla gerçekleştirildi

İngiltere'de dünyanın ilk çift el nakli başarıyla gerçekleştirildi

Otoimmün bir hastalık nedeniyle iki elini kaybeden bir hastaya başarılı bir şekilde dünyada ilk kez çift el nakli yapıldı. Yıllar sonra ilk kez ellerini... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T16:00+0300

2022-05-26T16:00+0300

2022-05-26T16:05+0300

yaşam

ingiltere

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

el

organ nakli

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İngiltere'de çatı işçisi olarak çalışan Steven Gallagher, vücut dokularının ve cildin tepkimeye geçmesine ve sertleşmesine etki eden otoimmün, romatizmal ve bir kronik hastalık olarak bilinen Skleroderma nedeniyle her iki elini de kaybetti. Hastalığı nedeniyle eli sürekli yumruk konumunda duran ve açılamayan Gallagher, bu sebeple işini kaybetti. 13 yıl önce basit bir döküntü gibi başlayan hastalık zaman içerisinde burnuna ve ağzına yayılırken, parmakları ise bükülmeye başladı. Leeds şehrindeki bir üniversite vakıf hastanesinde uygulanan bir ameliyat Gallagher'a umut oldu. Skleroderma nedeniyle kullanılamaz hale gelen ellerinin alınıp, 12 saatlik bir operasyon sonucunda yeni bir çift el nakledilen hasta, yeniden ellerini kullanmaya başladı. Yıllar sonra ilk kez bardak tutabilen 48 yaşındaki hasta, yakın bir zamanda yeniden çalışabilmeyi umuyor.Başarılı nakil operasyonunun ardından hislerini şu sözlerle ifade etti:Aralık 2021'de gerçekleştirilen ön operasyondan sonra hastanede 4 hafta geçiren hasta, ameliyat sonrası fizyoterapi ve gözlem için hastaneye ziyaret etmeyi sürdürüyor. Düğme ilikleme gibi detaylı kas becerisi gerektiren işleri halen yapmakta zorlansa da, ailelerinin bir üyesi olan köpeğin başını okşayabildiği için mutlu:Uzmanlar ilk kez çift el nakli fikrini önerdiğinde, bu fikri reddettiğini söyleyen hasta, daha sonra risklere rağmen devam etmeye karar verdiğini belirterek, "Glasgow'da bana çift el naklinden bahsedildiğinde, o zaman güldüm ve bunun uzay teknolojisi gibi bir şey olduğunu düşündüm. Eşim ve ben bunun hakkında konuştuk ve bunun için anlaşmaya vardık. Her halükarda ellerimi kaybedebilirdim, bu yüzden en azından denemeye karar verdim" dedi.Operasyon ekibinin başındaki Profesör Simon Kay, ameliyatın büyük bir takım çalışması olduğunu belirterek toplamda 30 sağlık personeliyle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti:

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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), el, organ nakli