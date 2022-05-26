https://tr.sputniknews.com/20220526/isid-liderinin-istanbulda-yakalandigi-iddia-edildi-1056708903.html

IŞİD liderinin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi

IŞİD liderinin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi

IŞİD'in lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T16:31+0300

2022-05-26T16:31+0300

2022-05-26T16:31+0300

türkiye

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terör örgütü

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Oda TV'den Toygun Atilla'nın haberine göre; Emniyet güçleri, IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ebu Hasan el-Kureyşi'nin konumladığı evin günlerce takibe alındığı iddia edildi. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yönettiği belirtildi.Operasyonun ardından IŞİD liderinin, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandığı öne sürüldü.Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20220524/iddia--isid-eski-abd-baskani-busha-suikast-planladi-1056642774.html

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işid, terör, terör örgütü, türkiye, emniyet, mit, istanbul