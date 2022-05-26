https://tr.sputniknews.com/20220526/isid-liderinin-istanbulda-yakalandigi-iddia-edildi-1056708903.html
IŞİD liderinin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi
IŞİD liderinin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi
IŞİD'in lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T16:31+0300
2022-05-26T16:31+0300
2022-05-26T16:31+0300
türkiye
işid
terör
terör örgütü
türkiye
emniyet
mit
istanbul
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Oda TV'den Toygun Atilla'nın haberine göre; Emniyet güçleri, IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ebu Hasan el-Kureyşi'nin konumladığı evin günlerce takibe alındığı iddia edildi. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yönettiği belirtildi.Operasyonun ardından IŞİD liderinin, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandığı öne sürüldü.Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220524/iddia--isid-eski-abd-baskani-busha-suikast-planladi-1056642774.html
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işid, terör, terör örgütü, türkiye, emniyet, mit, istanbul
IŞİD liderinin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi
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IŞİD'in lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi.
Oda TV'den Toygun Atilla'nın haberine
göre; Emniyet güçleri, IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ebu Hasan el-Kureyşi'nin konumladığı evin günlerce takibe alındığı iddia edildi. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'
ın yönettiği belirtildi.
Operasyonun ardından IŞİD liderinin, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandığı öne sürüldü.
Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Sorgulamalar sonunda örgütün bilinmeyenlerine dair çok önemli bilgiler elde edildi. Türkiye'nin uluslararası alanda terörle mücadelesine dair çok önemli bir başlık maddesi haline gelecek olan IŞİD liderinin yakalanmasının ayrıntılarını ise önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak."