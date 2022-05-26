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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/isvecte-ukraynali-siginmaci-kadinlarin-sort-giymesine-yasak-1056701820.html
İsveç'te Ukraynalı sığınmacı kadınların şort giymesine yasak
İsveç'te Ukraynalı sığınmacı kadınların şort giymesine yasak
İsveç'in güneyindeki Blekinge'ya bağlı Olofström kasabasında Ukraynalı sığınmacı kadınlara 'farklı kültürlerden erkeklere karşı provokatif olduğu' gerekçesiyle... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:32+0300
2022-05-26T13:35+0300
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
şort
yasak
sığınmacı
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İsveç'in güneyindeki Blekinge ilçesine bağlı Olofström kasabasında yer alan Galaxen Otel'de kalan Ukraynalı sığınmacı kadınlar, katı bir kıyafet kuralına tabi tutuldu.Kadınlara uygulanan yasaklar, göbek açılı bluz ve mini şortları kapsıyor. İsveç Radyosu'nun haberine göre yetkililer tarafından yapılan resmi açıklama, bu kıyafetlerin aynı otelde yaşayan 'farklı kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği' yönünde.'Kadınları korumak' için getirildiği söylenen kısıtlamalar, sığınmacı aktivisti Gitana Bengtsson'un tepkisine neden oldu.Radyoya demeç veren Bengtsson, "Ukraynalı kadınlar genelde senin benim gibi giyinirler. Fahişe gibi görünmüyorlardı. Otel müdürü, vücut kısımlarını gösteren kısa kıyafetler; mini şort veya etek giymemeleri gerektiğini söyledi" diye konuştu.Bengtsson, durumu, kadın hakları örgütü Tjejjouren'e bildirdiğini de sözlerine ekledi.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatından önce İsveç'e gelen sığınmacıların çoğu Müslüman ülkelerdendi ve en büyük payı, Afganlar, Suriyeliler ve Iraklılar oluşturuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html
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isveç, ukrayna, şort, yasak, sığınmacı

İsveç'te Ukraynalı sığınmacı kadınların şort giymesine yasak

13:32 26.05.2022 (güncellendi: 13:35 26.05.2022)
© Flickr / DropTopGal Mang25şort
şort - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© Flickr / DropTopGal Mang25
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İsveç'in güneyindeki Blekinge'ya bağlı Olofström kasabasında Ukraynalı sığınmacı kadınlara 'farklı kültürlerden erkeklere karşı provokatif olduğu' gerekçesiyle şort giymek yasaklandı.
İsveç'in güneyindeki Blekinge ilçesine bağlı Olofström kasabasında yer alan Galaxen Otel'de kalan Ukraynalı sığınmacı kadınlar, katı bir kıyafet kuralına tabi tutuldu.
Kadınlara uygulanan yasaklar, göbek açılı bluz ve mini şortları kapsıyor. İsveç Radyosu'nun haberine göre yetkililer tarafından yapılan resmi açıklama, bu kıyafetlerin aynı otelde yaşayan 'farklı kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği' yönünde.
'Kadınları korumak' için getirildiği söylenen kısıtlamalar, sığınmacı aktivisti Gitana Bengtsson'un tepkisine neden oldu.
Radyoya demeç veren Bengtsson, "Ukraynalı kadınlar genelde senin benim gibi giyinirler. Fahişe gibi görünmüyorlardı. Otel müdürü, vücut kısımlarını gösteren kısa kıyafetler; mini şort veya etek giymemeleri gerektiğini söyledi" diye konuştu.
Bengtsson, durumu, kadın hakları örgütü Tjejjouren'e bildirdiğini de sözlerine ekledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatından önce İsveç'e gelen sığınmacıların çoğu Müslüman ülkelerdendi ve en büyük payı, Afganlar, Suriyeliler ve Iraklılar oluşturuyor.
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