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Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Meksika’nın güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T01:49+0300
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dünya
meksika
deprem
oaxaca
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Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesi'nin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220522/japonyanin-kuzeydogusunda-58-buyuklugunde-deprem-1056567110.html
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meksika, deprem, oaxaca

Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem

01:49 26.05.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© DHA
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Meksika’nın güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.
Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesi'nin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.
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