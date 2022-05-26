https://tr.sputniknews.com/20220526/meksikada-58-buyuklugunde-deprem-1056687045.html

Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T01:49+0300

2022-05-26T01:49+0300

2022-05-26T01:49+0300

dünya

meksika

deprem

oaxaca

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Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesi'nin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220522/japonyanin-kuzeydogusunda-58-buyuklugunde-deprem-1056567110.html

meksika

oaxaca

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meksika, deprem, oaxaca