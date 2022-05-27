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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T23:38+0300
2022-05-27T23:38+0300
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recep tayyip erdoğan
chp
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun hakkıyla genel başkanlık yapamayınca "politik dedikoduculuk" mesleğine geçtiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor. Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü 'bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok. Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak. Parti genel başkanlığını terk edip politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220527/kilicdaroglu-erdogan-aile-uyelerin-paralel-hayat-kurma-telasi-icinde-1056753700.html
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recep tayyip erdoğan, chp, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor

23:38 27.05.2022
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor" ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun hakkıyla genel başkanlık yapamayınca "politik dedikoduculuk" mesleğine geçtiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor. Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü 'bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.
Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok. Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak. Parti genel başkanlığını terk edip politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içinde
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