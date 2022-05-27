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Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Konuta, ticarete, imara açmıyoruz
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Konuta, ticarete, imara açmıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Atatürk Havalima'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu alanı imara... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:24+0300
2022-05-27T12:28+0300
politika
atatürk havalimanı
millet bahçesi
murat kurum
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Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için ilk adımlardan biri 29 Mayıs'ta atılıyor. 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fidan dikim törenine tüm vatandaşları davet etti.Kurum, Millet Bahçesine dönüştürülecek alanda yaptığı açıklamada, "Bu alanı hiçbir şekilde konuta, ticarete, imara açmıyoruz. Atatürk Havalimanı bir pistiyle hizmet vermeye devam edecek. Doğu-batı pistleri acil durumda kullanılacak" ifadelerini kullandı. İlk etabın gelecek Mayıs ayında açılmasının planlandığını belirten Bakan Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığımız millet bahçelerinin 141'ini tamamladık" diye konuştu.
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atatürk havalimanı, millet bahçesi, murat kurum

Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Konuta, ticarete, imara açmıyoruz

12:24 27.05.2022 (güncellendi: 12:28 27.05.2022)
© AA / Abdulhamit TopalMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA / Abdulhamit Topal
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Atatürk Havalima'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu alanı imara açmıyoruz" dedi.
Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için ilk adımlardan biri 29 Mayıs'ta atılıyor. 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fidan dikim törenine tüm vatandaşları davet etti.
Kurum, Millet Bahçesine dönüştürülecek alanda yaptığı açıklamada, "Bu alanı hiçbir şekilde konuta, ticarete, imara açmıyoruz. Atatürk Havalimanı bir pistiyle hizmet vermeye devam edecek. Doğu-batı pistleri acil durumda kullanılacak" ifadelerini kullandı.
İlk etabın gelecek Mayıs ayında açılmasının planlandığını belirten Bakan Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığımız millet bahçelerinin 141'ini tamamladık" diye konuştu.
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