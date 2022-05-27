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Çin Dışişleri: Blinken'in açıklamaları Pekin'i lekeliyor
Çin Dışişleri: Blinken'in açıklamaları Pekin'i lekeliyor
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in "Uluslararası düzenden büyük ölçüde yararlanan Çin, artık Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Komünist... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T11:04+0300
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çin dışişleri bakanlığı
vang vınbin
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Pekin'i hedef alan son konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Vang, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Blinken'in sözlerinin Pekin'i karalamayı amaçladığını belirtti.Sözcü, Blinken'in konuşmasının 'yanlış bilgi yaydığını, Çin tehdidini abarttığını, Çin'in içişlerine müdahale ettiğini ve Çin'in iç ve dış politikasını lekelediğini' ifade etti.Blinken, dün George Washington Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada uluslararası düzeni yeniden biçimlendirme niyetindeki tek ülkenin Çin olduğunu ve buna karşılık ABD de Çin çevresindeki stratejik ortamı şekillendireceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220526/uluslararasi-duzeni-degistirmeye-niyetli-tek-ulkeyi-hedef-alacak-blinken-cin-evini-duyuracak-1056706552.html
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çin, antony blinken, çin dışişleri bakanlığı, vang vınbin

Çin Dışişleri: Blinken'in açıklamaları Pekin'i lekeliyor

11:04 27.05.2022 (güncellendi: 11:11 27.05.2022)
© REUTERS / Thomas PeteÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© REUTERS / Thomas Pete
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in "Uluslararası düzenden büyük ölçüde yararlanan Çin, artık Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önderliğinde onu yıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandığı açıklamasının Pekin'i karaladığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Pekin'i hedef alan son konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Vang, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Blinken'in sözlerinin Pekin'i karalamayı amaçladığını belirtti.
Sözcü, Blinken'in konuşmasının 'yanlış bilgi yaydığını, Çin tehdidini abarttığını, Çin'in içişlerine müdahale ettiğini ve Çin'in iç ve dış politikasını lekelediğini' ifade etti.
Blinken, dün George Washington Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada uluslararası düzeni yeniden biçimlendirme niyetindeki tek ülkenin Çin olduğunu ve buna karşılık ABD de Çin çevresindeki stratejik ortamı şekillendireceğini söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
ABD: Uluslararası düzeni değiştirmeye muktedir Çin'in çevresinde stratejik ortamı şekillendireceğiz
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