https://tr.sputniknews.com/20220527/kadeste-dil-sayisi-11e-cikti-kurtce-de-eklendi-1056736735.html

KADES'te dil sayısı 11'e çıktı: Kürtçe de eklendi

KADES'te dil sayısı 11'e çıktı: Kürtçe de eklendi

Şiddet mağduru çok sayıda kadının tek bir tuşla başvurduğu KADES yenilendi. Dün Ankara’da kadın gazetecilerin ağırlıkta olduğu basın mensuplarına yapılan... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T13:23+0300

2022-05-27T13:23+0300

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İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), dün başkent Ankara’da basın mensuplarına tanıtıldı. Aile içi ve kadına karşı şiddetle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin verildiği programda İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, GAMER bünyesinde yer alan Elektronik İzleme Merkezi’nin kapılarını da gazetecilere açtı.Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç’un aktardığı sunumda İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) içeriği ve arayüzü ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Özdemir, şu anda Türkçe dahil olmak üzere 6 dilde sunulan hizmetin yakın zamanda Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızca’nın da dahil edilmesiyle 11 dile ulaşacağını belirtti.580 elektronik kelepçe izleniyorSunumun ardından GAMER bünyesinde yer alan Elektronik İzleme Merkezi’nde de bilgilendirme yapıldı. Şube Müdürü Sibel Özdemir, elektronik kelepçe ve panik butonunun çalışma şeklini sistem ve harita üzerinde anlattı. Özdemir, teknik takip sisteminin kapasitesinin 1500 olduğunu açıklayarak şu anda 580 elektronik kelepçenin sistem üzerinden izlendiği belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220402/4-yasindaki-cocuk-oyun-oynarken-kades-uygulamasina-basti-polisi-harekete-gecirdi-1055263004.html

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