https://tr.sputniknews.com/20220527/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-1056731525.html

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak’ta faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T11:31+0300

2022-05-27T11:31+0300

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türkiye

uşak

fabrika

yangın

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Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangında, alevler bir anda büyün binayı kapadı.İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı öne sürülürken yangının kontrol altına alınabilmesi için Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerini yoğun mücadelesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html

türkiye

uşak

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uşak, fabrika, yangın