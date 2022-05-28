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https://tr.sputniknews.com/20220528/oglunun-birisiyle-tartistigini-goren-baba-hem-oglunu-hem-tartistigi-kisiyi-dovdu-1056761113.html
Oğlunun birisiyle tartıştığını gören baba, hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü
Oğlunun birisiyle tartıştığını gören baba, hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü
İstanbul'da oğlunun bir kişiyle tartıştığını gören öfkeli adam, ikisini birden sokak ortasında dövdü. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T09:45+0300
2022-05-28T09:45+0300
türkiye
şiddet
tartışma
baba
oğul
istanbul
fatih
küfür etmek
tehdit
hakaret
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İstanbul'un Fatih Şehremini Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmaya gençlerden birinin babası da dahil oldu. Öfkelenen baba, oğlunun tartıştığı kişiyi tokat ve yumruk darbeleriyle dövdü. Oğlu da babasının dövdüğü gence küfürler savurarak vurmaya başladı. Öfkeli adam kavgaya dahil olan oğlunu iterek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Küfürler savuran genç gitmek istemeyince onu da döverek uzaklaştırdı. Çevredekiler yaşanan olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220519/damattan-ve-dugun-sahiplerinden-bahsis-istediler-alamayinca-dovduler-1056505810.html
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şiddet, tartışma, baba, oğul, istanbul, fatih, küfür etmek, tehdit, hakaret

Oğlunun birisiyle tartıştığını gören baba, hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü

09:45 28.05.2022
© İHA / CANER SÖNMEZOğlunun birisiyle tartıştığını gören baba hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü
Oğlunun birisiyle tartıştığını gören baba hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ
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İstanbul'da oğlunun bir kişiyle tartıştığını gören öfkeli adam, ikisini birden sokak ortasında dövdü.
İstanbul'un Fatih Şehremini Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmaya gençlerden birinin babası da dahil oldu.
Öfkelenen baba, oğlunun tartıştığı kişiyi tokat ve yumruk darbeleriyle dövdü. Oğlu da babasının dövdüğü gence küfürler savurarak vurmaya başladı. Öfkeli adam kavgaya dahil olan oğlunu iterek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Küfürler savuran genç gitmek istemeyince onu da döverek uzaklaştırdı. Çevredekiler yaşanan olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Damattan ve düğün sahiplerinden bahşiş istediler, alamayınca dövdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
YAŞAM
Damattan ve düğün sahiplerinden bahşiş istediler, alamayınca dövdüler
19 Mayıs, 16:07
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