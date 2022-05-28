https://tr.sputniknews.com/20220528/oglunun-birisiyle-tartistigini-goren-baba-hem-oglunu-hem-tartistigi-kisiyi-dovdu-1056761113.html

Oğlunun birisiyle tartıştığını gören baba, hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü

Oğlunun birisiyle tartıştığını gören baba, hem oğlunu hem tartıştığı kişiyi dövdü

İstanbul'da oğlunun bir kişiyle tartıştığını gören öfkeli adam, ikisini birden sokak ortasında dövdü. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T09:45+0300

2022-05-28T09:45+0300

2022-05-28T09:45+0300

türkiye

şiddet

tartışma

baba

oğul

istanbul

fatih

küfür etmek

tehdit

hakaret

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İstanbul'un Fatih Şehremini Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmaya gençlerden birinin babası da dahil oldu. Öfkelenen baba, oğlunun tartıştığı kişiyi tokat ve yumruk darbeleriyle dövdü. Oğlu da babasının dövdüğü gence küfürler savurarak vurmaya başladı. Öfkeli adam kavgaya dahil olan oğlunu iterek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Küfürler savuran genç gitmek istemeyince onu da döverek uzaklaştırdı. Çevredekiler yaşanan olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220519/damattan-ve-dugun-sahiplerinden-bahsis-istediler-alamayinca-dovduler-1056505810.html

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şiddet, tartışma, baba, oğul, istanbul, fatih, küfür etmek, tehdit, hakaret