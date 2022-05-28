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https://tr.sputniknews.com/20220528/rus-senator-parlamento-komisyonu-nijeryadaki-abd-biyolablarina-iliskin-bilgileri-gorusecek-1056770354.html
Rus senatör: Parlamento Komisyonu, Nijerya'daki ABD biyolablarına ilişkin bilgileri görüşecek
Rus senatör: Parlamento Komisyonu, Nijerya'daki ABD biyolablarına ilişkin bilgileri görüşecek
Rus senatör Kosaçev, Federasyon Konseyi ve Devlet Duması komisyonunun Nijerya'daki ABD biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerine ilişkin bilgileri ele... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T18:49+0300
2022-05-28T18:49+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini araştıran Parlamento Komisyonunun Rusya Savunma Bakanlığı'nın maymun çiçeğinin ortaya çıktığı Nijerya'daki Amerikan laboratuvarları hakkındaki bilgilerini ele almayı planladığını söyledi.Sputnik’e konuşan Kosaçev, “Komisyon, ABD biyolojik laboratuvarlarının maymun çiçeği hastalığının ortaya çıkmasına olası katılımı hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'nın elindeki bilgileri ele almayı planlıyor” dedi.Kosaçev ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın elindeki ayrıntılı bilgilerin oldukça önemli olduğunu ve gerekli ilgiyi hak ettiğini belirtti.Daha önce, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, maymun çiçeği hastalığının en az dört Amerikan biyolojik laboratuvarının faaliyet gösterdiği Nijerya'dan geldiğini açıklamıştı.
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konstantin kosaçev, rusya, duma

Rus senatör: Parlamento Komisyonu, Nijerya'daki ABD biyolablarına ilişkin bilgileri görüşecek

18:49 28.05.2022
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Fotoğraf bankasına girRusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duma'sı
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duma'sı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rus senatör Kosaçev, Federasyon Konseyi ve Devlet Duması komisyonunun Nijerya'daki ABD biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerine ilişkin bilgileri ele alacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini araştıran Parlamento Komisyonunun Rusya Savunma Bakanlığı'nın maymun çiçeğinin ortaya çıktığı Nijerya'daki Amerikan laboratuvarları hakkındaki bilgilerini ele almayı planladığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Kosaçev, “Komisyon, ABD biyolojik laboratuvarlarının maymun çiçeği hastalığının ortaya çıkmasına olası katılımı hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'nın elindeki bilgileri ele almayı planlıyor” dedi.
Kosaçev ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın elindeki ayrıntılı bilgilerin oldukça önemli olduğunu ve gerekli ilgiyi hak ettiğini belirtti.
Daha önce, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, maymun çiçeği hastalığının en az dört Amerikan biyolojik laboratuvarının faaliyet gösterdiği Nijerya'dan geldiğini açıklamıştı.
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