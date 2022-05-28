https://tr.sputniknews.com/20220528/salep-sogani-toplayan-4-kisiye-438-bin-372-tl-para-cezasi-kesildi-1056757601.html

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 TL para cezası kesildi

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 TL para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ekiplerince Ereğli'de nesli tehlike... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T01:35+0300

2022-05-28T01:35+0300

2022-05-28T01:35+0300

türkiye

salep soğanı

kaçak

ceza

para cezası

zonguldak

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Mayıs ayı içerisinde kolluk kuvvetlerince, iki ayrı bölgede gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında çuval içerisinde 41.5 kilogram salep soğanı ele geçirildi.Yakalanan şahıslara, DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü'nce 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefetten, her şahsa biyolojik çeşitliliği tahrip etmeleri nedeniyle 109 bin 593 lira olmak üzere toplam 438 bin 372 lira idari para cezası uygulandı.Ele geçirilen salep soğanları söküldükleri doğal ortamlarına DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü personellerince yeniden dikildi.Salep soğanları, 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunuyor. Koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220525/salebin-tazesinin-kilosu-300-tozu-1800-tl-kacak-toplamanin-cezasi-109-bin-tl-1056667963.html

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salep soğanı, kaçak, ceza, para cezası, zonguldak