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15 yıl sonra bir ilk: Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek
15 yıl sonra bir ilk: Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek
Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye ziyarette bulunacak. Ziyaret, Türkiye’den bir savunma bakanının... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-29T12:28+0300
savunma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor. Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-mus-bae-turkiyenin-korfez-bolgesindeki-en-buyuk-ticaret-ortagidir-1055868445.html
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hulusi akar, bae

15 yıl sonra bir ilk: Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek

12:27 29.05.2022 (güncellendi: 12:28 29.05.2022)
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye ziyarette bulunacak. Ziyaret, Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.
Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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Bakan Muş: BAE, Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağıdır
26 Nisan, 19:45
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