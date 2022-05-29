https://tr.sputniknews.com/20220529/kilicdaroglu-vanda-genclerle-sohbet-etti-6-milyon-300-bin-genc-secimin-kaderini-belirleyecek-1056775782.html

Kılıçdaroğlu, Van'da gençlerle sohbet etti: 6 milyon 300 bin genç, seçimin kaderini belirleyecek

Kılıçdaroğlu, Van'da gençlerle sohbet etti: 6 milyon 300 bin genç, seçimin kaderini belirleyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin, gelecek seçimin kaderini belirleyeceğini söyledi. Yükseköğretim... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T00:32+0300

2022-05-29T00:32+0300

2022-05-29T00:32+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

van

genç

seçim

yök

öğrenim kredisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"na iştirak etmek üzere geldiği Van'da gençlerle buluştu.CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun bir kafede gençlerle buluşmasına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.Gençlerin yaşadığı sıkıntıların mevcut yapıyla aşılmasının mümkün olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, bu sıkıntıların CHP ile aşılabileceğini savundu.İktidar olmaları durumunda memurlukta mülakatı kaldıracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, mülakat yapılması gereken mesleklerde ise kamera sisteminin kullanılacağını kaydetti.Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan, sandığa ilk kez gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç. Hiçbir oy değişimi olmasa bile, geçen seçimlerde herkes aynı oyu kullansa bile kaderi 6 milyon 300 bin genç değiştiriyor. Kime oy verirse onu iktidara taşımış oluyor" dedi.''YÖK'ü kaldıracağız'Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) kaldırma konusunda 6 parti liderinin görüş birliğinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "YÖK'ü kaldıracağız. Onun yerine üniversiteler arası bir kurul olacak. Eş güdüm sağlamak açısından, üniversitelerde uygulama birliği sağlamak açısından. YÖK diye darbe hukuku ürünü bir kurul olmayacak" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, herkesin inancına saygılı olduğunun altını çizerek, "Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. Başka kimse bilmez. Bu yetki, peygambere bile verilmiş değil ama bizde bazıları maalesef çıkıyor, 'Sen inançlısın', 'Sen inançsızsın' diyor. Nereden biliyorsun? Herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymamız lazım." ifadelerini kullandı.Bazı çevrelerin, "CHP'nin dinsiz olduğu" yönündeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, dinin Allah ile kul arasında olduğunu, tüzel kişilerin dininin olamayacağını ifade etti.'Doktorlara hak ettikleri ücreti vermeniz lazım'Kılıçdaroğlu, Türkiye'den yurt dışına giden doktorların ülkeye geri getirilebilmesi için bir önerilerinin olup olmadığıyla ilgili soruya, "Orada iki şey var. Birincisi, hak ettikleri ücreti vermeniz lazım çünkü başka bir ülke daha fazla ücret veriyorsa burada kalmıyor, oraya gidiyor. Bir de onların emeklilik hakları var. Çalışırken 100 alıyorsa emekli olunca 50 alıyor. Bu, hayat standardını düşürüyor ve ciddi bir sorun yaratıyor" yanıtını verdi.'Öğrenim kredileri için faizleri sileceğiz'Yükseköğretim öğrencilerinin aldığı öğrenim kredileriyle ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Kredi için faizleri sileceğiz. Geri ödemesi de işe girdikten sonra alınacak" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, "İktidara gelince KOSGEB desteklerini artıracak mısınız?" sorusuna da "Üretime ve üretimin hangi amaca dönük olduğuna bakmamız lazım. Eğer ikisi birbirini destekliyorsa, kişi üretebiliyorsa, istihdam yaratabiliyorsa kesinlikle destek vermek lazım. Yeni istihdam alanlarının yaratılması lazım." yanıtını verdi.6 siyasi partinin üzerinde anlaştığı bir diğer konunun "Siyasi Ahlak Kanunu'nu" çıkarmak olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, siyasette ahlakın çok önemli olduğunu vurguladı.'Çiftçi, şeker pancarı üretmek, ekmek istedi, ektirmediler'Ekonomideki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Kadrolu, ücretli ve sözleşmeli olmak üzere 3 tür öğretmenlik bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sayıştayın raporu var. Yanlış hatırlamıyorsam 138 bin öğretmen kadrosu boş. Aynı işi yapan öğretmenlerden biri diyelim 100 lira alıyorsa diğeri 25 lira alıyor. Olmaz. Orada büyük haksızlıklar var. Düzelecek o, bu kısa vadede. Uzun vadede ise öğretmen kontenjanını düşürmek lazım" diye konuştu.

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kemal kılıçdaroğlu, van, genç, seçim, yök, öğrenim kredisi