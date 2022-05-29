https://tr.sputniknews.com/20220529/papa-francis-erdoganin-ukrayna-ve-rusyayi-uzlastirma-cabalarini-takdirle-karsiliyor-1056785928.html

Papa Francis, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor

Papa Francis, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarının... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T14:04+0300

2022-05-29T14:04+0300

2022-05-29T14:04+0300

ukrayna krizi

vatikan

rusya

ukrayna

papa francis

lütfullah göktaş

recep tayyip erdoğan

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Büyükelçi Göktaş, Vatikan’daki Papalık Sarayı'nda dün Papa tarafından kabulüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Papa Francis, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Görüşmedeki ana konunun Ukrayna operasyonu olduğunu belirten Büyükelçi Göktaş, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi. Büyükelçi Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değindiği açıklamasında şunları kaydetti: "Kabul sırasında, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek Türkiye'nin, diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum." Büyükelçi Göktaş, "Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir" ifadelerini kullandı. Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum" değerlendirmesini yaptı. Vatikan’da baş başa görüştüğü Papa Francis'e, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bu konuda diğer ülkelerden beklentilerini aktarma fırsatı bulduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti: "Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220414/ukraynadan-vatikana-kutsal-cuma-planinda-degisiklik-cagrisi-1055555646.html

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vatikan, rusya, ukrayna, papa francis, lütfullah göktaş, recep tayyip erdoğan