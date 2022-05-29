Türkiye
Erdoğan: Teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO’ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220529/papa-francis-erdoganin-ukrayna-ve-rusyayi-uzlastirma-cabalarini-takdirle-karsiliyor-1056785928.html
Papa Francis, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor
Papa Francis, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarının... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T14:04+0300
2022-05-29T14:04+0300
ukrayna krizi
vatikan
rusya
ukrayna
papa francis
lütfullah göktaş
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052160898_0:0:2215:1245_1920x0_80_0_0_3f7dea13e00703405a3f60e3f4199648.jpg
Büyükelçi Göktaş, Vatikan’daki Papalık Sarayı'nda dün Papa tarafından kabulüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Papa Francis, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Görüşmedeki ana konunun Ukrayna operasyonu olduğunu belirten Büyükelçi Göktaş, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi. Büyükelçi Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değindiği açıklamasında şunları kaydetti: "Kabul sırasında, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek Türkiye'nin, diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum." Büyükelçi Göktaş, "Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir" ifadelerini kullandı. Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum" değerlendirmesini yaptı. Vatikan’da baş başa görüştüğü Papa Francis'e, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bu konuda diğer ülkelerden beklentilerini aktarma fırsatı bulduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti: "Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220414/ukraynadan-vatikana-kutsal-cuma-planinda-degisiklik-cagrisi-1055555646.html
vatikan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052160898_36:0:1941:1429_1920x0_80_0_0_7171d6cd293dd1fb009a8dd7a267882f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vatikan, rusya, ukrayna, papa francis, lütfullah göktaş, recep tayyip erdoğan

Papa Francis, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor

14:04 29.05.2022
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© REUTERS / YARA NARDI
Abone olTelegram
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarının Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis​​​​​​​ tarafından övgüyle karşılandığını söyledi.
Büyükelçi Göktaş, Vatikan’daki Papalık Sarayı'nda dün Papa tarafından kabulüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Papa Francis, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmedeki ana konunun Ukrayna operasyonu olduğunu belirten Büyükelçi Göktaş, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi.
Büyükelçi Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değindiği açıklamasında şunları kaydetti: "Kabul sırasında, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek Türkiye'nin, diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum."
Vatikan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna'dan Vatikan'a Kutsal Cuma planında değişiklik çağrısı
14 Nisan, 13:09
Büyükelçi Göktaş, "Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir" ifadelerini kullandı.
Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum" değerlendirmesini yaptı.
Vatikan’da baş başa görüştüğü Papa Francis'e, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bu konuda diğer ülkelerden beklentilerini aktarma fırsatı bulduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti: "Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала