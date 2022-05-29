https://tr.sputniknews.com/20220529/thy-genel-muduru-bilal-eksiden-maske-aciklamasi-simdi-tebessum-zamani-1056793100.html

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

maske

bilal ekşi

korona

thy

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220529/bakan-koca-duyurdu-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kalkti-1056791881.html

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