https://tr.sputniknews.com/20220529/thy-genel-muduru-bilal-eksiden-maske-aciklamasi-simdi-tebessum-zamani-1056793100.html
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T22:31+0300
2022-05-29T22:31+0300
2022-05-29T22:35+0300
koronavirüs
maske
bilal ekşi
korona
thy
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220529/bakan-koca-duyurdu-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kalkti-1056791881.html
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı
22:31 29.05.2022 (güncellendi: 22:35 29.05.2022) Abone ol
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.