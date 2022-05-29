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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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bilal ekşi
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220529/bakan-koca-duyurdu-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kalkti-1056791881.html
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maske, bilal ekşi, korona, thy

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması: Şimdi tebessüm zamanı

22:31 29.05.2022 (güncellendi: 22:35 29.05.2022)
© AA / Fikret Delal Bilal Ekşi
Bilal Ekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AA / Fikret Delal
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.
Metrobüs durağı - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
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Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
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