https://tr.sputniknews.com/20220530/alman-hukumeti-ve-ana-muhalefeti-savunma-harcamalarini-100-milyar-euroya-cikarmada-mutabik-kaldi-1056806999.html
Alman hükümeti ve ana muhalefeti, savunma harcamalarını 100 milyar euro'ya çıkarmada mutabık kaldı
Alman hükümeti ve ana muhalefeti, savunma harcamalarını 100 milyar euro'ya çıkarmada mutabık kaldı
Almanya'da iktidar koalisyonu ve ana muhalefet partisi, Başbakan Olaf Scholz'un 3 ay önce açıkladığı savunma harcamalarını artırma yönündeki kararda mutabık... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:56+0300
2022-05-30T12:56+0300
2022-05-30T12:56+0300
savunma
almanya
savunma harcaması
olaf scholz
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054197347_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9517c354f37c079f0a622d971cee1fce.jpg
Almanya'da iktidarı oluşturan 'trafik lambası' koalisyonu ve ana muhalefet partisi, Başbakan Olaf Scholz'un savunma harcamalarını artırma kararına onay verdi.Taraflar, bir süredir devam eden müzakereler neticesinde kararın uygulanmasında mutabık kaldı.Yeni savunma bütçesi, siber savunmanın finanse edilmesi ve müttefik ülkelere yapılacak yardımları da içeriyor.Alman dpa ajansının aktardığına göre Başbakan Scholz, Hannover kentinde düzenlenen fuarda yaptığı açıklamada, "Alman Silahlı Kuvvetleri güçlendirilecek. Savunma misyonunu her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek bir konumda olacak ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı her an kendimizi savunabilmemiz açısından NATO'ya katkı sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.Scholz, "Bu, Almanya ve Avrupa'nın güvenliğinin artmasına katkıda bulunacaktır ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan dönüm noktasına doğru bir yanıt" iddiasında bulundu.Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonun üçüncü gününde, federal hükümetin silahlı kuvvetler için 100 milyar euro bütçe ayıracağını duyurmuştu. Söz konusu rakam, ülkenin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkarıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220528/welt-am-sonntag-alman-hukumeti-son-haftalarda-kieve-silah-sevkiyatlarini-en-aza-dusurdu-1056773573.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054197347_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8ae507f523d5e988ed06fd938051c1c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, savunma harcaması, olaf scholz, bütçe
Alman hükümeti ve ana muhalefeti, savunma harcamalarını 100 milyar euro'ya çıkarmada mutabık kaldı
Abone ol
Almanya'da iktidar koalisyonu ve ana muhalefet partisi, Başbakan Olaf Scholz'un 3 ay önce açıkladığı savunma harcamalarını artırma yönündeki kararda mutabık kaldı.
Almanya'da iktidarı oluşturan 'trafik lambası' koalisyonu ve ana muhalefet partisi, Başbakan Olaf Scholz'un savunma harcamalarını artırma kararına onay verdi.
Taraflar, bir süredir devam eden müzakereler neticesinde kararın uygulanmasında mutabık kaldı.
Yeni savunma bütçesi, siber savunmanın finanse edilmesi ve müttefik ülkelere yapılacak yardımları da içeriyor.
Alman dpa ajansının aktardığına göre Başbakan Scholz, Hannover kentinde düzenlenen fuarda yaptığı açıklamada, "Alman Silahlı Kuvvetleri güçlendirilecek. Savunma misyonunu her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek bir konumda olacak ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı her an kendimizi savunabilmemiz açısından NATO'ya katkı sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.
Scholz, "Bu, Almanya ve Avrupa'nın güvenliğinin artmasına katkıda bulunacaktır ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan dönüm noktasına doğru bir yanıt" iddiasında bulundu.
Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonun üçüncü gününde, federal hükümetin silahlı kuvvetler için 100 milyar euro bütçe ayıracağını duyurmuştu. Söz konusu rakam, ülkenin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkarıyor.