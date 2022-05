https://tr.sputniknews.com/20220530/alman-hukumeti-ve-ana-muhalefeti-savunma-harcamalarini-100-milyar-euroya-cikarmada-mutabik-kaldi-1056806999.html

Alman hükümeti ve ana muhalefeti, savunma harcamalarını 100 milyar euro'ya çıkarmada mutabık kaldı

Alman hükümeti ve ana muhalefeti, savunma harcamalarını 100 milyar euro'ya çıkarmada mutabık kaldı

Almanya'da iktidar koalisyonu ve ana muhalefet partisi, Başbakan Olaf Scholz'un 3 ay önce açıkladığı savunma harcamalarını artırma yönündeki kararda mutabık... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T12:56+0300

2022-05-30T12:56+0300

2022-05-30T12:56+0300

savunma

almanya

savunma harcaması

olaf scholz

bütçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054197347_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9517c354f37c079f0a622d971cee1fce.jpg

Almanya'da iktidarı oluşturan 'trafik lambası' koalisyonu ve ana muhalefet partisi, Başbakan Olaf Scholz'un savunma harcamalarını artırma kararına onay verdi.Taraflar, bir süredir devam eden müzakereler neticesinde kararın uygulanmasında mutabık kaldı.Yeni savunma bütçesi, siber savunmanın finanse edilmesi ve müttefik ülkelere yapılacak yardımları da içeriyor.Alman dpa ajansının aktardığına göre Başbakan Scholz, Hannover kentinde düzenlenen fuarda yaptığı açıklamada, "Alman Silahlı Kuvvetleri güçlendirilecek. Savunma misyonunu her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek bir konumda olacak ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı her an kendimizi savunabilmemiz açısından NATO'ya katkı sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.Scholz, "Bu, Almanya ve Avrupa'nın güvenliğinin artmasına katkıda bulunacaktır ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan dönüm noktasına doğru bir yanıt" iddiasında bulundu.Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonun üçüncü gününde, federal hükümetin silahlı kuvvetler için 100 milyar euro bütçe ayıracağını duyurmuştu. Söz konusu rakam, ülkenin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkarıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220528/welt-am-sonntag-alman-hukumeti-son-haftalarda-kieve-silah-sevkiyatlarini-en-aza-dusurdu-1056773573.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, savunma harcaması, olaf scholz, bütçe