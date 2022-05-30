https://tr.sputniknews.com/20220530/nepalde-dusen-ucak-20-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1056813065.html
Nepal'de düşen uçak: 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Nepal'de düşen uçak: 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Nepal'de içindeki 22 kişi ile kaybolan ve enkazı bulunan uçaktaki 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T15:10+0300
2022-05-30T15:10+0300
2022-05-30T15:13+0300
dünya
nepal
uçak kazası
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Nepal’de dün Tara Air’e ait uçak, havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazına ulaşan ekipler, 22 kişiden 20’sinin cansız bedenini buldu. Kalan 2 kişi için arama çalışmaları olumsuz hava şartları altında devam ederken, Nepal Sivil Havacılık Yönetimi Sözcüsü Deo Chandra, “Hayatta kalanları bulmak için ufak bir umut var” dedi. Mustang bölgesindeki en kıdemli bürokrat Netra Prasad Sharma ise, “Bölgede çok kalın bir bulut tabakası var. Arama çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220530/nepalde-kaybolan-ucagin-enkazi-bulundu-1056801701.html
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nepal, uçak kazası
Nepal'de düşen uçak: 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
15:10 30.05.2022 (güncellendi: 15:13 30.05.2022) Abone ol
Nepal'de içindeki 22 kişi ile kaybolan ve enkazı bulunan uçaktaki 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nepal’de dün Tara Air’e ait uçak, havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından kayboldu.
Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazına ulaşan ekipler, 22 kişiden 20’sinin cansız bedenini buldu.
Kalan 2 kişi için arama çalışmaları olumsuz hava şartları altında devam ederken, Nepal Sivil Havacılık Yönetimi Sözcüsü Deo Chandra, “Hayatta kalanları bulmak için ufak bir umut var” dedi.
Mustang bölgesindeki en kıdemli bürokrat Netra Prasad Sharma ise, “Bölgede çok kalın bir bulut tabakası var. Arama çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.