https://tr.sputniknews.com/20220530/nepalde-kaybolan-ucagin-enkazi-bulundu-1056801701.html

Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu

Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu

Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T10:07+0300

2022-05-30T10:07+0300

2022-05-30T10:07+0300

dünya

nepal

uçak kazası

arama kurtarma

enkaz

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Nepal’de dün Tara Air’e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal’in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.Arama çalışmalarına ara verilmiştiKötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı.Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.

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nepal, uçak kazası, arama kurtarma, enkaz