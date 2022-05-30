Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220530/nepalde-kaybolan-ucagin-enkazi-bulundu-1056801701.html
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu
Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T10:07+0300
2022-05-30T10:07+0300
dünya
nepal
uçak kazası
arama kurtarma
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056801674_0:120:1200:795_1920x0_80_0_0_e3d2ad248350bb6bb92798b16edd9bdf.jpg
Nepal’de dün Tara Air’e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal’in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.Arama çalışmalarına ara verilmiştiKötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı.Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220518/cinde-daga-cakilarak-132-kisiye-mezar-olan-ucak-kara-kutuya-gore-kasten-dusuruldu--1056468883.html
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056801674_0:7:1200:907_1920x0_80_0_0_97b569f87fc56c63eb17fc4bc138ecd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nepal, uçak kazası, arama kurtarma, enkaz

Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu

10:07 30.05.2022
© İHANepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nepal’de dün Tara Air’e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal’in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.

Arama çalışmalarına ara verilmişti

Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.
Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı.
Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.
Boeing 737-800 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
DÜNYA
Çin'de dağa çakılarak 132 kişiye mezar olan uçak, kara kutuya göre 'kasten düşürüldü'
18 Mayıs, 12:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала