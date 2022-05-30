https://tr.sputniknews.com/20220530/rtukten-4-kanala-kemal-kilicdaroglu-cezasi-1056808590.html

RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası

RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV'ye RTÜK... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:27+0300

2022-05-30T13:27+0300

2022-05-30T13:32+0300

ensar vakfı

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

rtük

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056808970_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_717d0bcdd34e4f16ffaf048767fdd12a.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV’ye ceza kesildi. Tele1, KRT TV, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verildi.‘RTÜK yayıncılara gözdağı veriyor’Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, şu ifadeleri kullandı:"RTÜK, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!RTÜK yayıncılara ‘Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim’ gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.Türgev ve Ensar’ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numaranın mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"

https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdaroglu-ensar-ve-turgevin-butun-kayitlarini-mahkemeye-isteyecegiz-1056690487.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ensar vakfı, kemal kılıçdaroğlu, rtük, para cezası