https://tr.sputniknews.com/20220530/rtukten-4-kanala-kemal-kilicdaroglu-cezasi-1056808590.html
RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası
RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV'ye RTÜK... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T13:27+0300
2022-05-30T13:27+0300
2022-05-30T13:32+0300
ensar vakfı
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
rtük
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056808970_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_717d0bcdd34e4f16ffaf048767fdd12a.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV’ye ceza kesildi. Tele1, KRT TV, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verildi.‘RTÜK yayıncılara gözdağı veriyor’Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, şu ifadeleri kullandı:"RTÜK, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!RTÜK yayıncılara ‘Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim’ gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.Türgev ve Ensar’ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numaranın mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"
https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdaroglu-ensar-ve-turgevin-butun-kayitlarini-mahkemeye-isteyecegiz-1056690487.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056808970_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_a04e9c54c8165f59b6b2cf788752c027.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ensar vakfı, kemal kılıçdaroğlu, rtük, para cezası
RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası
13:27 30.05.2022 (güncellendi: 13:32 30.05.2022) Abone ol
Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV'ye RTÜK tarafından ceza verildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV’ye ceza kesildi. Tele1, KRT TV, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verildi.
‘RTÜK yayıncılara gözdağı veriyor’
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, şu ifadeleri kullandı:
"RTÜK, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!
RTÜK yayıncılara ‘Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim’ gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.
Türgev ve Ensar’ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numaranın mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"