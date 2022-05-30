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TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı
TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, çiftçiye ait zeytinlikteki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ile ilgili bölgeye gelen Türkiye... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T18:06+0300
2022-05-30T18:10+0300
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
su kuyusu
numune
türkiye
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Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü.Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de sondajdan numune aldı.Zeytinlik sahibi Mustafa Yüksel, alandaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle alınan numune sonuçlarına göre değerlendirilme yapılacağını belirtip, "Çıkacak sonucu biz de bekliyoruz" dedi.Süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Yağbasan Mahallesi sahası, şu an Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" diye konuştu.
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), su kuyusu, numune

TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı

18:06 30.05.2022 (güncellendi: 18:10 30.05.2022)
© DHATPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı
TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© DHA
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, çiftçiye ait zeytinlikteki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ile ilgili bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, numune aldı. İlk bilgilere göre, sızıntının, bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı belirtildi.
Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü.
Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi.
Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de sondajdan numune aldı.
Zeytinlik sahibi Mustafa Yüksel, alandaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle alınan numune sonuçlarına göre değerlendirilme yapılacağını belirtip, "Çıkacak sonucu biz de bekliyoruz" dedi.
Süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Yağbasan Mahallesi sahası, şu an Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" diye konuştu.
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