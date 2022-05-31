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Çin: ABD, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalışıyor
Çin: ABD, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalışıyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalıştığını, hatta normal mal ticaretini bile... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:11+0300
2022-05-31T12:11+0300
dünya
abd
çin
pasifik
dünya ticaret örgütü (dtö)
ekonomi
vang yi
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Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD tarafından 23 Mayıs’ta başlatılan 'Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni değerlendirdi.Vang, dün Fiji ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin bu projeyle serbest, açık ve kapsayıcı bir yeni düzeni oluşturacağı iddiasında bulunduğunu belirtti.Vang, "Ancak bir ekonomik çerçevede gümrük vergileri düşürülmedikçe, serbest olmanın anlamı nedir? Piyasaya giriş izni yoksa, açıklık nerede? Bu bölgedeki ve hatta dünyadaki en büyük piyasa olan Çin’in dışlanması halinde, kapsayıcılığın ne anlamı var? ABD aslında kendi hazırladığı standartlar ve kurallarla diğer ülkeleri çerçeveliyor ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemi dışında başka bir sistem kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.ABD’nin, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalıştığına, hatta normal mal ticaretini bile ABD tarzı değer yargılarına göre değerlendirdiğine dikkat çeken Vang, Washington'un bu girişimlerinin ekonominin temel kurallarına aykırı olduğu gibi, serbest piyasayı engellediğini kaydetti.Çin Dışişleri Bakanı, ABD’nin ekonominin küreselleşme eğilimine ters düşen bu girişimlerinin kesinlikle başarısızlığa uğrayacağını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/cin-disisleri-bakanligi-sozcusu-abd-cini-cevreleyerek-hegemonyasini-surdurmeyi-amacliyor-1056748146.html
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abd, çin, pasifik, dünya ticaret örgütü (dtö), ekonomi, vang yi

Çin: ABD, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalışıyor

12:11 31.05.2022
© REUTERS / Greg BakerÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / Greg Baker
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalıştığını, hatta normal mal ticaretini bile ABD tarzı değer yargılarına göre değerlendirdiğini belirtti.
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD tarafından 23 Mayıs’ta başlatılan 'Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni değerlendirdi.
Vang, dün Fiji ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin bu projeyle serbest, açık ve kapsayıcı bir yeni düzeni oluşturacağı iddiasında bulunduğunu belirtti.
Vang, "Ancak bir ekonomik çerçevede gümrük vergileri düşürülmedikçe, serbest olmanın anlamı nedir? Piyasaya giriş izni yoksa, açıklık nerede? Bu bölgedeki ve hatta dünyadaki en büyük piyasa olan Çin’in dışlanması halinde, kapsayıcılığın ne anlamı var? ABD aslında kendi hazırladığı standartlar ve kurallarla diğer ülkeleri çerçeveliyor ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemi dışında başka bir sistem kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
ABD’nin, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalıştığına, hatta normal mal ticaretini bile ABD tarzı değer yargılarına göre değerlendirdiğine dikkat çeken Vang, Washington'un bu girişimlerinin ekonominin temel kurallarına aykırı olduğu gibi, serbest piyasayı engellediğini kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanı, ABD’nin ekonominin küreselleşme eğilimine ters düşen bu girişimlerinin kesinlikle başarısızlığa uğrayacağını da sözlerine ekledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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