https://tr.sputniknews.com/20220531/iletisim-baskani-altun-finlandiya-turkiyenin-kaygilarini-umursamiyor-1056839273.html
İletişim Başkanı Altun: Finlandiya, Türkiye'nin kaygılarını umursamıyor
İletişim Başkanı Altun: Finlandiya, Türkiye'nin kaygılarını umursamıyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Finlandiya basınına verdiği demeçte NATO'ya girme kararı alan Finlandiya'nın Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almadığını... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:03+0300
2022-05-31T11:03+0300
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Altun, Helsinki'ye NATO'ya katılmak istiyorsa 'terör örgtülerini kourmaya' son vermesi ve Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alması gerektiğini söyledi.Altun, "Sorun Finlandiya'nın Türkiye'yi anlamaması değil. Finlandiya, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almayı reddediyor" ifadelerini kullandı.İletişim Başkanı Altun, "Nihayetinde Finlandiya hükümeti; NATO'ya katılmak mı yoksa bu tür örgütleri korumak mı, hangisinin daha önemli olduğuna karar vermeli" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220530/nato-avrupanin-dogusuna-askeri-guc-konuslandirmayi-kisitlayan-taahhude-artik-bagli-degiliz-1056818734.html
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İletişim Başkanı Altun: Finlandiya, Türkiye'nin kaygılarını umursamıyor
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Finlandiya basınına verdiği demeçte NATO'ya girme kararı alan Finlandiya'nın Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almadığını belirtti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Altun, Helsinki'ye NATO'ya katılmak istiyorsa 'terör örgtülerini kourmaya' son vermesi ve Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alması gerektiğini söyledi.
Altun, "Sorun Finlandiya'nın Türkiye'yi anlamaması değil. Finlandiya, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almayı reddediyor" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, "Nihayetinde Finlandiya hükümeti; NATO'ya katılmak mı yoksa bu tür örgütleri korumak mı, hangisinin daha önemli olduğuna karar vermeli" diye konuştu.