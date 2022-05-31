Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefetin ne RTÜK'ten, ne HSK'den şikayet etme hakkı yoktur

"Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan çok memnun. Sayın Kılıçdaroğlu, madem RTÜK'ten o kadar şikayetçisin, danışmanlarını niye RTÜK üyesi yaptın? Reddetseydin bu düzeni. Kendi danışmanlarını 'yüksek maaş alıyorlar' diye RTÜK üyesi yapıyorsun. İki kişi orada partin adına üye. Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin. Yargıdan şikayet etmeye hakkınız var mı sizin ya? Bu muhalefete sesleniyorum. 13 HSK üyesi var. Ya siz bir üyelik almak için 7 üyeye oy verdiniz. Bu düzenin ortağısınız. Ne diye şimdi HSK'den şikayet ediyorsunuz? Hemşehrini HSK üyesi yapmak için, bir üyelik kapmak için bir elma şekerine razı olmuşsun. Kandırmışlar seni elma şekeriyle. Bir üye için 7 üyeye oy vermişsin. Şimdi konuşuyorsunuz. Ne RTÜK'ten, ne HSK'den bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur."