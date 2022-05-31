https://tr.sputniknews.com/20220531/turkiye-bankalar-birligi-baskani-cakar-kur-korumali-mevduata-yeni-musteri-girisleri-var-1056833359.html
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri var
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri var
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduata girişlerin devam ettiğini söyledi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T02:24+0300
2022-05-31T02:24+0300
2022-05-31T02:28+0300
ekonomi
türkiye bankalar birliği (tbb)
alpaslan çakar
kur korumalı tl mevduat
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, kur korumalı mevduata yeni müşteri girişlerinin olduğunu belirtti.Bloomberg HT yayınında Türk bankacılık sektörü hakkında bilgiler veren Çakar, "Türk bankacılık sektörü Türkiye’deki en kurumsal sektörlerden bir tanesidir. 22 ülkenin yatırımlarının olduğu farklı bir sektörüz. Banka bilançolarının pasifine bakıldığında öz kaynak yapımızın güçlü olduğunu görürsünüz. 6 trilyon TL’ye ulaşan mevduat var. Özellikle kur korumalı mevduat ile yabancı para TL dengesinde de ciddi bir artış oldu. Aktif tarafına bakıldığı zaman 10 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü var" dedi."Türk bankacılık sektörünün yani kredilere bakıldığında 5.6 trilyon TL kredilerimiz var" diye devam eden Çakar, "Kredilerin sektörel çeşitliliği çok iyi en çok kredi kullandırdığımız sektör; yüzde 28 ile imalat sektörü, yüzde 16 ile ticaret sektörü, yüzde 11 ile inşaat ve yüzde 9 ile enerji sektörü. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.8 bu ticari kredilerde bu oran yüzde 2.9 bireysellerde ise yüzde 2.5 civarında" diye konuştu.Çakar, değerlendirmesinin devamında şu ifadelere yer verdi:Krediler hakkında da bilgi veren Çakar şunları söyledi: Çakar son olarak kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri olmaya devam ettiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220509/turkiye-bankalar-birligi-baskani-cakar-rusya-bizim-icin-cok-onemli-bir-pazar-1056218489.html
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türkiye bankalar birliği (tbb), alpaslan çakar, kur korumalı tl mevduat
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri var
02:24 31.05.2022 (güncellendi: 02:28 31.05.2022) Abone ol
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduata girişlerin devam ettiğini söyledi.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, kur korumalı mevduata yeni müşteri girişlerinin olduğunu belirtti.
Bloomberg HT yayınında Türk bankacılık sektörü hakkında bilgiler veren Çakar, "Türk bankacılık sektörü Türkiye’deki en kurumsal sektörlerden bir tanesidir. 22 ülkenin yatırımlarının olduğu farklı bir sektörüz. Banka bilançolarının pasifine bakıldığında öz kaynak yapımızın güçlü olduğunu görürsünüz. 6 trilyon TL’ye ulaşan mevduat var. Özellikle kur korumalı mevduat ile yabancı para TL dengesinde de ciddi bir artış oldu. Aktif tarafına bakıldığı zaman 10 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü var" dedi.
"Türk bankacılık sektörünün yani kredilere bakıldığında 5.6 trilyon TL kredilerimiz var" diye devam eden Çakar, "Kredilerin sektörel çeşitliliği çok iyi en çok kredi kullandırdığımız sektör; yüzde 28 ile imalat sektörü, yüzde 16 ile ticaret sektörü, yüzde 11 ile inşaat ve yüzde 9 ile enerji sektörü. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.8 bu ticari kredilerde bu oran yüzde 2.9 bireysellerde ise yüzde 2.5 civarında" diye konuştu.
Çakar, değerlendirmesinin devamında şu ifadelere yer verdi:
"Türk bankacılık sektöründe öz kaynak kârlılık oranı yüzde 20.4 son üç yılda karlılıklar temettü olarak çok cüzi miktarlarda dağıtılıyor. Yapılan kar aslında öz kaynak olarak reel sektörün finansmanı ve bilançoların büyümesinde kullanılıyor. Bu sene karlıklarımız iyi ve arttı. Bu karlılıkların enflasyona endeksli kağıtlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Özellikle aktif ve pasif arasındaki vade farkının getirdiği mekanizma söz konusu fonlama maliyeti ciddi anlamda düştü. Mevduat faizleri çok makul seviyede ayrıca kredi hacmimiz arttı bunlara baktığımız zaman bankacılık sektörünün karı artmış durumda."
Krediler hakkında da bilgi veren Çakar şunları söyledi:
"Son 12 ay geriye bakıldığında Türk bankacılık sektöründe kredi büyümesi yüzde 148 oranında büyüdü, bireysel de dört puan düştü, ticari kredilerde dört puan arttığını görüyoruz. Bireylerden daha çok reel sektörün finanse edildiğini görüyoruz. Reel sektördeki finansman da içeriğine bakıldığında imalat sektörünün toplam krediler içerisindeki payının yüzde 2 arttığını görüyoruz. Türkiye’deki kapasite kullanımında yatırımın canlı olduğunu gösteriyor kredi kullandı amaçla kullandı. "
Çakar son olarak kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri olmaya devam ettiğini belirtti.