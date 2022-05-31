https://tr.sputniknews.com/20220531/turkiye-bankalar-birligi-baskani-cakar-kur-korumali-mevduata-yeni-musteri-girisleri-var-1056833359.html

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri var

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri var

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduata girişlerin devam ettiğini söyledi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T02:24+0300

2022-05-31T02:24+0300

2022-05-31T02:28+0300

ekonomi

türkiye bankalar birliği (tbb)

alpaslan çakar

kur korumalı tl mevduat

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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, kur korumalı mevduata yeni müşteri girişlerinin olduğunu belirtti.Bloomberg HT yayınında Türk bankacılık sektörü hakkında bilgiler veren Çakar, "Türk bankacılık sektörü Türkiye’deki en kurumsal sektörlerden bir tanesidir. 22 ülkenin yatırımlarının olduğu farklı bir sektörüz. Banka bilançolarının pasifine bakıldığında öz kaynak yapımızın güçlü olduğunu görürsünüz. 6 trilyon TL’ye ulaşan mevduat var. Özellikle kur korumalı mevduat ile yabancı para TL dengesinde de ciddi bir artış oldu. Aktif tarafına bakıldığı zaman 10 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü var" dedi."Türk bankacılık sektörünün yani kredilere bakıldığında 5.6 trilyon TL kredilerimiz var" diye devam eden Çakar, "Kredilerin sektörel çeşitliliği çok iyi en çok kredi kullandırdığımız sektör; yüzde 28 ile imalat sektörü, yüzde 16 ile ticaret sektörü, yüzde 11 ile inşaat ve yüzde 9 ile enerji sektörü. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.8 bu ticari kredilerde bu oran yüzde 2.9 bireysellerde ise yüzde 2.5 civarında" diye konuştu.Çakar, değerlendirmesinin devamında şu ifadelere yer verdi:Krediler hakkında da bilgi veren Çakar şunları söyledi: Çakar son olarak kur korumalı mevduata yeni müşteri girişleri olmaya devam ettiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220509/turkiye-bankalar-birligi-baskani-cakar-rusya-bizim-icin-cok-onemli-bir-pazar-1056218489.html

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türkiye bankalar birliği (tbb), alpaslan çakar, kur korumalı tl mevduat