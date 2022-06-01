https://tr.sputniknews.com/20220601/dalamanda-orman-yangini-1056872510.html

Dalaman’da orman yangını

Dalaman’da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T10:30+0300

2022-06-01T10:30+0300

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türkiye

dalaman

muğla

orman yangını

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Muğla'nın Dalaman ilçesi Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220526/fethiyede-yildirim-dustu-orman-yangini-cikti-1056696859.html

türkiye

dalaman

muğla

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dalaman, muğla, orman yangını