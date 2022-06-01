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Dalaman’da orman yangını
Dalaman’da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Dalaman ilçesi Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/fethiyede-yildirim-dustu-orman-yangini-cikti-1056696859.html
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dalaman, muğla, orman yangını

Dalaman’da orman yangını

10:30 01.06.2022
© İHA / CİHAT CURA - METE SÖNMEZDalaman’da orman yangını
Dalaman’da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA / CİHAT CURA - METE SÖNMEZ
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Fethiye orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
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