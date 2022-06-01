https://tr.sputniknews.com/20220601/dalamanda-orman-yangini-1056872510.html
Dalaman’da orman yangını
Dalaman’da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T10:30+0300
2022-06-01T10:30+0300
2022-06-01T10:30+0300
türkiye
dalaman
muğla
orman yangını
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Muğla'nın Dalaman ilçesi Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/fethiyede-yildirim-dustu-orman-yangini-cikti-1056696859.html
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dalaman, muğla, orman yangını
Dalaman’da orman yangını
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.