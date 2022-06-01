https://tr.sputniknews.com/20220601/danimarka-abnin-savunma-is-birligine-koydugu-30-yillik-serhi-kaldirmak-icin-referanduma-gidiyor-1056873169.html

Danimarka, AB'nin savunma iş birliğine koyduğu 30 yıllık şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor

Danimarka, AB'nin savunma iş birliğine koyduğu 30 yıllık şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor

Üye olmasına rağmen savunma ve güvenlik politikaları konusundaki işbirliğine dahil olmayan tek AB ülkesi Danimarka bu şerhini kaldırmaya hazırlanıyor. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T11:21+0300

2022-06-01T11:21+0300

2022-06-01T11:26+0300

ukrayna krizi

danimarka

mette frederiksen

avrupa birliği

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104051/74/1040517480_0:134:1920:1214_1920x0_80_0_0_90123526cf6428912cbe1201218c3197.jpg

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonun ardından NATO üyeliği'ne başvuran İsveç ve Finlandiya ile birlikte, güvenlik politikaları ve işbirliğinde revizyona giden ülkelerden biri de Danimarka oldu.Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik politikaları alanındaki işbirliğine dahil olmayan tek üyesi Danimarka, 30 yıl önce koyduğu bu şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor. Referanduma dair yapılan anketler, Danimarkalıların Avrupa savunma bağlarını daha yakın hale getirmekten yana olduğunu ancak bunun ülkenin askeri geleceğini etkileyebileceğini gösteriyor.Ayrıca, hali hazırda NATO'nun savunma ittifakının bir parçası olan ülkede oylamanın ne anlama geldiği konusunda da kafa karışıklığı bulunuyor.Danimarkalı liderler, bölgesel güvenlik durumunun değiştiğini ve bunun Danimarka'yı savunma konularında AB ile daha yakın çalışmaya çağırdığını savunuyor.Bugün gerçekleşecek olan referandumda 4.3 milyon kişilik seçmenin yüzde 65'e yakınının AB ile askeri işbirliğine dahil olmaktan yana oy kullanması bekleniyor.Ancak sonuncusu 2015'te olmak üzere, AB entegrasyonu üzerine yapılan referandumlarda sıklıkla 'hayır' sonucu çıkan bir ülkede beklenen düşük seçmen katılımını göz önünde bulunduran analistler, sonuçlara dair tahminlerinde temkinli olmaktan yana.Referandum kampanyasının pazar günkü son programında konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Danimarkalıları sandığa davet ederek, "Oylama olduğunda her zaman sandığa gitmeliyiz. Evet oyu vermemiz gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Avrupa'da güvenlik için savaşmamız gereken bir zamanda, komşularımızla daha fazla birlik olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

danimarka

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

danimarka, mette frederiksen, avrupa birliği, savunma