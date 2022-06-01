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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/danimarka-abnin-savunma-is-birligine-koydugu-30-yillik-serhi-kaldirmak-icin-referanduma-gidiyor-1056873169.html
Danimarka, AB'nin savunma iş birliğine koyduğu 30 yıllık şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor
Danimarka, AB'nin savunma iş birliğine koyduğu 30 yıllık şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor
Üye olmasına rağmen savunma ve güvenlik politikaları konusundaki işbirliğine dahil olmayan tek AB ülkesi Danimarka bu şerhini kaldırmaya hazırlanıyor. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:21+0300
2022-06-01T11:26+0300
ukrayna krizi
danimarka
mette frederiksen
avrupa birliği
savunma
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Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonun ardından NATO üyeliği'ne başvuran İsveç ve Finlandiya ile birlikte, güvenlik politikaları ve işbirliğinde revizyona giden ülkelerden biri de Danimarka oldu.Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik politikaları alanındaki işbirliğine dahil olmayan tek üyesi Danimarka, 30 yıl önce koyduğu bu şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor. Referanduma dair yapılan anketler, Danimarkalıların Avrupa savunma bağlarını daha yakın hale getirmekten yana olduğunu ancak bunun ülkenin askeri geleceğini etkileyebileceğini gösteriyor.Ayrıca, hali hazırda NATO'nun savunma ittifakının bir parçası olan ülkede oylamanın ne anlama geldiği konusunda da kafa karışıklığı bulunuyor.Danimarkalı liderler, bölgesel güvenlik durumunun değiştiğini ve bunun Danimarka'yı savunma konularında AB ile daha yakın çalışmaya çağırdığını savunuyor.Bugün gerçekleşecek olan referandumda 4.3 milyon kişilik seçmenin yüzde 65'e yakınının AB ile askeri işbirliğine dahil olmaktan yana oy kullanması bekleniyor.Ancak sonuncusu 2015'te olmak üzere, AB entegrasyonu üzerine yapılan referandumlarda sıklıkla 'hayır' sonucu çıkan bir ülkede beklenen düşük seçmen katılımını göz önünde bulunduran analistler, sonuçlara dair tahminlerinde temkinli olmaktan yana.Referandum kampanyasının pazar günkü son programında konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Danimarkalıları sandığa davet ederek, "Oylama olduğunda her zaman sandığa gitmeliyiz. Evet oyu vermemiz gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Avrupa'da güvenlik için savaşmamız gereken bir zamanda, komşularımızla daha fazla birlik olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
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danimarka, mette frederiksen, avrupa birliği, savunma

Danimarka, AB'nin savunma iş birliğine koyduğu 30 yıllık şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor

11:21 01.06.2022 (güncellendi: 11:26 01.06.2022)
© FlickrDanimarka bayrağı
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Flickr
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Üye olmasına rağmen savunma ve güvenlik politikaları konusundaki işbirliğine dahil olmayan tek AB ülkesi Danimarka bu şerhini kaldırmaya hazırlanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonun ardından NATO üyeliği'ne başvuran İsveç ve Finlandiya ile birlikte, güvenlik politikaları ve işbirliğinde revizyona giden ülkelerden biri de Danimarka oldu.
Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik politikaları alanındaki işbirliğine dahil olmayan tek üyesi Danimarka, 30 yıl önce koyduğu bu şerhi kaldırmak için referanduma gidiyor.
Referanduma dair yapılan anketler, Danimarkalıların Avrupa savunma bağlarını daha yakın hale getirmekten yana olduğunu ancak bunun ülkenin askeri geleceğini etkileyebileceğini gösteriyor.
Ayrıca, hali hazırda NATO'nun savunma ittifakının bir parçası olan ülkede oylamanın ne anlama geldiği konusunda da kafa karışıklığı bulunuyor.
Danimarkalı liderler, bölgesel güvenlik durumunun değiştiğini ve bunun Danimarka'yı savunma konularında AB ile daha yakın çalışmaya çağırdığını savunuyor.
Bugün gerçekleşecek olan referandumda 4.3 milyon kişilik seçmenin yüzde 65'e yakınının AB ile askeri işbirliğine dahil olmaktan yana oy kullanması bekleniyor.
Ancak sonuncusu 2015'te olmak üzere, AB entegrasyonu üzerine yapılan referandumlarda sıklıkla 'hayır' sonucu çıkan bir ülkede beklenen düşük seçmen katılımını göz önünde bulunduran analistler, sonuçlara dair tahminlerinde temkinli olmaktan yana.
Referandum kampanyasının pazar günkü son programında konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Danimarkalıları sandığa davet ederek, "Oylama olduğunda her zaman sandığa gitmeliyiz. Evet oyu vermemiz gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Avrupa'da güvenlik için savaşmamız gereken bir zamanda, komşularımızla daha fazla birlik olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
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