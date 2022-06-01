https://tr.sputniknews.com/20220601/elon-musk-tesla-yoneticilerini-evden-calismayi-birakip-ofise-gelmezlerse-isten-atmakla-tehdit-etti--1056891358.html
Elon Musk, Tesla yöneticilerini evden çalışmayı bırakıp ofise gelmezlerse işten atmakla tehdit etti
Elon Musk, Tesla yöneticilerini evden çalışmayı bırakıp ofise gelmezlerse işten atmakla tehdit etti
Twitter'ı satın alma anlaşması yapan dünyanın en zengin kişisi, sahibi olduğu Tesla'nın beyaz yakalı çalışanlarına gönderdiği e-postada "Ya ofise gelirsiniz ya... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T18:20+0300
2022-06-01T18:20+0300
2022-06-01T18:37+0300
dünya
tesla
elon musk
işten çıkarma
uzaktan çalışma
evden çalışma
ofis
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Son dönemde Twitter'ı ifade özgürlüğünü kısıtladığı için eleştirdikten sonra satın alma hamlesiyle gündem olan dünyanın en en zengin kişisi Elon Musk, elektrikli araç üreten şirketi Tesla'da koronavirüs pandemisi döneminin ofisten değil de evden çalışma uygulamasına son verme kararına işten kovma tehdidini ekledi. Tesla ve SpaceX CEO'su, dün Tesla yöneticilerine "Uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı e-posta gönderdiğini duyurdu.Buna göre Musk, e-postada "Uzaktan çalışmak isteyen herkes haftada en az (gerçekten en az demek istiyorum) 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır. Bu, fabrika işçilerinden istediğimizden çok daha az bir süredir" restini çekti. 'Ofisin işin gerektirdiği görevlerle ilgisi olmayan uzak bir şube değil, ana Tesla ofisi olması gerektiğini' vurgulayan Tesla CEO'su, "Örneğin Fremont fabrikasının insan ilişkilerinden sorumluyken ofisiniz başka bir eyalette olamaz" diye ekledi.Bir takipçisinin 'işe gitmenin modası geçmiş bir kavram olduğunu düşünenlere ne diyeceğini' sorması üzerine, Musk'tan "Başka bir yerde çalışıyormuş gibi davranmalılar" yanıtı geldi.Bu, dünyanın en zengin kişisinin çalışanlarına demir yumruk gösterdiği ilk vaka değil. Kısa süre önce Silikon Vadisi girişimcisi Keith Rabois, yakın arkadaşı ve PayPal'dan eski ortağı Musk'ın bir keresinde SpaceX'te kahve için sırada beklerken bir grup stajyerin ortalıkta dolaştığını fark edip bunu üretkenliğe bir hakaret olarak gördüğünü, bunun tekrarlanması durumunda tüm stajyerleri işten çıkarmakla tehdit ettiğini, onları kontrol etmek için de güvenlik kameraları kurdurduğunu anlattı.Geçen ay Rabois, Musk'ın kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin veren Twitter'daki çalışanları da sert şekilde silkeleyeceğinden söz etti. Musk, Omicron dalgasında tam kapanmaya giden Çin'in Şanghay kentindeki Tesla fabrikasında işçileri aylarca dışarıya adım attırmamasıyla da gündem oldu.Çinli işçilere uyku tulumu eşliğinde fabrikada yatıp kalkmaları talimatı verildi. Haftada 6 gün 12 saatlik vardiyalarla çalıştırılan işçiler, kapanma kalkana dek elektrikli araç üretimini devam ettirmeye yönelik kapalı döngü sisteminin parçası olarak fabrikada adeta esir tutuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220512/cinli-iscileri-zorla-fabrikada-tutan-musk-amerikalilar-ise-gitmezken-cinliler-fabrikadan-cikmiyor--1056303497.html
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tesla, elon musk, işten çıkarma, uzaktan çalışma, evden çalışma, ofis
Elon Musk, Tesla yöneticilerini evden çalışmayı bırakıp ofise gelmezlerse işten atmakla tehdit etti
18:20 01.06.2022 (güncellendi: 18:37 01.06.2022) Abone ol
Twitter'ı satın alma anlaşması yapan dünyanın en zengin kişisi, sahibi olduğu Tesla'nın beyaz yakalı çalışanlarına gönderdiği e-postada "Ya ofise gelirsiniz ya da kovulursunuz" restini çektiğini duyurdu.
Son dönemde Twitter'ı ifade özgürlüğünü kısıtladığı için eleştirdikten sonra satın alma hamlesiyle gündem olan dünyanın en en zengin kişisi Elon Musk, elektrikli araç üreten şirketi Tesla'da koronavirüs pandemisi döneminin ofisten değil de evden çalışma uygulamasına son verme kararına işten kovma tehdidini ekledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su, dün Tesla yöneticilerine "Uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı e-posta gönderdiğini duyurdu.
Buna göre Musk, e-postada "Uzaktan çalışmak isteyen herkes haftada en az (gerçekten en az demek istiyorum) 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır. Bu, fabrika işçilerinden istediğimizden çok daha az bir süredir" restini çekti.
'Ofisin işin gerektirdiği görevlerle ilgisi olmayan uzak bir şube değil, ana Tesla ofisi olması gerektiğini' vurgulayan Tesla CEO'su, "Örneğin Fremont fabrikasının insan ilişkilerinden sorumluyken ofisiniz başka bir eyalette olamaz" diye ekledi.
Bir takipçisinin 'işe gitmenin modası geçmiş bir kavram olduğunu düşünenlere ne diyeceğini' sorması üzerine, Musk'tan "Başka bir yerde çalışıyormuş gibi davranmalılar" yanıtı geldi.
Bu, dünyanın en zengin kişisinin çalışanlarına demir yumruk gösterdiği ilk vaka değil.
Kısa süre önce Silikon Vadisi girişimcisi Keith Rabois, yakın arkadaşı ve PayPal'dan eski ortağı Musk'ın bir keresinde SpaceX'te kahve için sırada beklerken bir grup stajyerin ortalıkta dolaştığını fark edip bunu üretkenliğe bir hakaret olarak gördüğünü, bunun tekrarlanması durumunda tüm stajyerleri işten çıkarmakla tehdit ettiğini, onları kontrol etmek için de güvenlik kameraları kurdurduğunu anlattı.
Geçen ay Rabois, Musk'ın kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin veren Twitter'daki çalışanları da sert şekilde silkeleyeceğinden söz etti.
Musk, Omicron dalgasında tam kapanmaya giden Çin'in Şanghay kentindeki Tesla fabrikasında işçileri aylarca dışarıya adım attırmamasıyla da gündem oldu.
Çinli işçilere uyku tulumu eşliğinde fabrikada yatıp kalkmaları talimatı verildi. Haftada 6 gün 12 saatlik vardiyalarla çalıştırılan işçiler, kapanma kalkana dek elektrikli araç üretimini devam ettirmeye yönelik kapalı döngü sisteminin parçası olarak fabrikada adeta esir tutuldu.