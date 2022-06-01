https://tr.sputniknews.com/20220601/finlandiya-turkiyenin-bazi-guvenlik-endiselerini-derinlemesine-ele-aldigimizi-dusunuyoruz-1056891622.html

Finlandiya: Türkiye'nin bazı güvenlik endişelerini derinlemesine ele aldığımızı düşünüyoruz

Finlandiya: Türkiye'nin bazı güvenlik endişelerini derinlemesine ele aldığımızı düşünüyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmeler sırasında, Türkiye'nin bazı güvenlik endişelerini ve benzerlerini derinlemesine ele aldığımızı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T18:31+0300

2022-06-01T18:31+0300

2022-06-01T18:31+0300

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru sürecine Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin, "Görüşmeler sırasında, Türkiye'nin bazı güvenlik endişelerini ve benzerlerini derinlemesine ele aldığımızı düşünüyorum. Ve tabii ki Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmeye hazırız. Bunun üyelik öncesi bir seferlik bir diyalog olmamasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararını ve üyelik başvuru sürecindeki güncel durumu, Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Helsinki'de düzenlediği medya ziyareti kapsamında aralarında AA muhabirinin de bulunduğu bir grup gazeteciye değerlendirdi.Finlandiya'yı NATO üyeliğine başvuru kararına götüren süreçHaavisto, Finlandiya halkı arasında NATO üyeliğinin, geçen aralık, ocak ve şubat aylarına kadar hiçbir zaman yüzde 30'dan fazla destek görmediğini belirtti.İlk olarak aralıkta Rusya'nın kimin NATO'ya katılıp kimin katılamayacağına karar veren tondaki açıklamalarından rahatsızlık duyduklarını belirten Haavisto, "Büyük komşumuzun (Rusya) her şeyden önce Avrupa'nın güvenlik mimarisine saygı duymadığını gördük." dedi.Haavisto, "Finlerin yüzde 50'den fazlasının, belki de yüzde 60'ının NATO üyeliğini desteklediğini görüyoruz. Daha sonra siyasi partiler de güvenlik konusundaki hedeflerini yeniden düşünmeye başladı ve birçok toplantının ardından NATO üyeliğine yönelik destekle sonuçlandı." ifadesini kullandı.İki hükûmet raporunun parlamentonun önüne geldiğini anlatan Haavisto, bunlardan ilkinin NATO üyeliğini bir hedef olarak koymadan Avrupa'daki genel güvenlik değişiklikleri hakkında olduğunu, diğerinin ise parlamentonun NATO üyeliğinden yana olmasıyla birlikte, bu konuyu tartışmak üzere doğrudan NATO üyeliğini önerdiğini belirtti.Haavisto, 200 parlamenterden 188'inin NATO üyeliği lehinde oy verdiğini hatırlattı.

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