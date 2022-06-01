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https://tr.sputniknews.com/20220601/nzim-hikmete-ithafen-bu-hafta-moskovada-bir-dizi-etkinlik-duzenlenecek-1056888143.html
Nâzım Hikmet’e ithafen bu hafta Moskova’da bir dizi etkinlik düzenlenecek
Nâzım Hikmet’e ithafen bu hafta Moskova’da bir dizi etkinlik düzenlenecek
3-4 Haziran’da Moskova’da büyük şair Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yılında bir dizi anma etkinliği düzenlenecek. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:37+0300
2022-06-01T16:37+0300
kültür & sanat
nazım hikmet
moskova
rusya
moskova yunus emre enstitüsü (yee)
nazım hikmet vakfı
rus-türk işadamları birliği (rtib)
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
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İlki, 3 Haziran’da T.C. Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İş Adamları Birliği ve Moskova Nâzım Hikmet Kütüphanesi iş birliğiyle, şairin Moskova Novodeviçi mezarlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek. Etkinlik, şaire ve eserlerine dair anma konuşmalarıyla başlayacak ve şairin mezarına bırakılacak çiçeklerle devam edecek.Ardından Moskova Nâzım Hikmet Vakfı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Şarkiyat Enstitüsü’nde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı yapılacak. Zülfü Livaneli’nin sunuş konuşması yapacağı bu konferans kapsamında Nâzım Hikmet Şiirlerini Türkçe Okuma Yarışması da düzenlenecek.4 Haziran’da da Moskova Puşkin Tiyatrosunda Ferhat Livaneli ve Orkestrasının canlandıracağı Nâzım Türküleri çalınacak ve seyircilerin beğenisine Nâzım Aramızda başlıklı belgeseli sunulacak.
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kültür & sanat, nazım hikmet, moskova, rusya, moskova yunus emre enstitüsü (yee), nazım hikmet vakfı, rus-türk işadamları birliği (rtib), türkiye'nin moskova büyükelçiliği

Nâzım Hikmet’e ithafen bu hafta Moskova’da bir dizi etkinlik düzenlenecek

16:37 01.06.2022
© Fotoğraf : WikipediaNazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Ran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Fotoğraf : Wikipedia
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Amur Gadjiev
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3-4 Haziran’da Moskova’da büyük şair Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yılında bir dizi anma etkinliği düzenlenecek.
İlki, 3 Haziran’da T.C. Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İş Adamları Birliği ve Moskova Nâzım Hikmet Kütüphanesi iş birliğiyle, şairin Moskova Novodeviçi mezarlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek. Etkinlik, şaire ve eserlerine dair anma konuşmalarıyla başlayacak ve şairin mezarına bırakılacak çiçeklerle devam edecek.
© FotoğrafNazım'ı Anıyoruz etkinliği
Nazım'ı Anıyoruz etkinliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
Nazım'ı Anıyoruz etkinliği
© Fotoğraf
Ardından Moskova Nâzım Hikmet Vakfı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Şarkiyat Enstitüsü’nde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı yapılacak. Zülfü Livaneli’nin sunuş konuşması yapacağı bu konferans kapsamında Nâzım Hikmet Şiirlerini Türkçe Okuma Yarışması da düzenlenecek.
© Fotoğraf : Nazım Hikmet Vakfı“Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı
“Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
“Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı
© Fotoğraf : Nazım Hikmet Vakfı
4 Haziran’da da Moskova Puşkin Tiyatrosunda Ferhat Livaneli ve Orkestrasının canlandıracağı Nâzım Türküleri çalınacak ve seyircilerin beğenisine Nâzım Aramızda başlıklı belgeseli sunulacak.
© FotoğrafNazım Aramızda belgeseli
Nazım Aramızda belgeseli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
Nazım Aramızda belgeseli
© Fotoğraf
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