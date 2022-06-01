https://tr.sputniknews.com/20220601/nzim-hikmete-ithafen-bu-hafta-moskovada-bir-dizi-etkinlik-duzenlenecek-1056888143.html

Nâzım Hikmet’e ithafen bu hafta Moskova’da bir dizi etkinlik düzenlenecek

Nâzım Hikmet’e ithafen bu hafta Moskova’da bir dizi etkinlik düzenlenecek

3-4 Haziran’da Moskova’da büyük şair Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yılında bir dizi anma etkinliği düzenlenecek. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:37+0300

2022-06-01T16:37+0300

2022-06-01T16:37+0300

kültür & sanat

nazım hikmet

moskova

rusya

moskova yunus emre enstitüsü (yee)

nazım hikmet vakfı

rus-türk işadamları birliği (rtib)

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

görüş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1044633407_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05815d2ca9337ff307e6ec44dfd86dbe.jpg

İlki, 3 Haziran’da T.C. Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İş Adamları Birliği ve Moskova Nâzım Hikmet Kütüphanesi iş birliğiyle, şairin Moskova Novodeviçi mezarlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek. Etkinlik, şaire ve eserlerine dair anma konuşmalarıyla başlayacak ve şairin mezarına bırakılacak çiçeklerle devam edecek.Ardından Moskova Nâzım Hikmet Vakfı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Şarkiyat Enstitüsü’nde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı yapılacak. Zülfü Livaneli’nin sunuş konuşması yapacağı bu konferans kapsamında Nâzım Hikmet Şiirlerini Türkçe Okuma Yarışması da düzenlenecek.4 Haziran’da da Moskova Puşkin Tiyatrosunda Ferhat Livaneli ve Orkestrasının canlandıracağı Nâzım Türküleri çalınacak ve seyircilerin beğenisine Nâzım Aramızda başlıklı belgeseli sunulacak.

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

kültür & sanat, nazım hikmet, moskova, rusya, moskova yunus emre enstitüsü (yee), nazım hikmet vakfı, rus-türk işadamları birliği (rtib), türkiye'nin moskova büyükelçiliği