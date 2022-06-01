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Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları keşfedildi
Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları keşfedildi
Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında 80 milyon yıl öncesine tarihlenen deniz canlıları fosili bulunduğu bildirildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:46+0300
2022-06-01T15:49+0300
suudi arabistan
fosil
deniz
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Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, Duba ve Umluc kentlerinde keşfedilen kalıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, uzman bir heyetin bölgedeki çalışmaları neticesinde 80 milyon yıl öncesine kadar uzanan, soyu tükenmiş deniz canlıları kalıntılarının keşfedildiği kaydedildi.Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu Sözcüsü Tarık Eba el-Halil, keşif bölgelerinde ulaşılan farklı türde omurgalı ve omurgasız fosillerin yanı sıra sığ ve kıyı deniz ortamlarında yaşayan bitki kalıntılarının orta ve modern (Kretase - Miyosen) jeolojik yaşam dönemlerine kadar uzandığını söyledi.Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, '2030 Vizyonu' çerçevesinde Suudi Arabistan'daki jeolojik ve tarihi mirasın korunması amacıyla Kızıldeniz kıyılarında jeolojik keşif çalışmaları yürütüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/tyana-antik-kentinde-deniz-canlisina-ait-20-milyon-yillik-fosil-bulundu-1050037037.html
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suudi arabistan, fosil, deniz

Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları keşfedildi

15:46 01.06.2022 (güncellendi: 15:49 01.06.2022)
© Suudi Jeolojik Araştırma KurumuSuudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları
Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu
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Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında 80 milyon yıl öncesine tarihlenen deniz canlıları fosili bulunduğu bildirildi.
Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, Duba ve Umluc kentlerinde keşfedilen kalıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, uzman bir heyetin bölgedeki çalışmaları neticesinde 80 milyon yıl öncesine kadar uzanan, soyu tükenmiş deniz canlıları kalıntılarının keşfedildiği kaydedildi.
Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu Sözcüsü Tarık Eba el-Halil, keşif bölgelerinde ulaşılan farklı türde omurgalı ve omurgasız fosillerin yanı sıra sığ ve kıyı deniz ortamlarında yaşayan bitki kalıntılarının orta ve modern (Kretase - Miyosen) jeolojik yaşam dönemlerine kadar uzandığını söyledi.
Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, '2030 Vizyonu' çerçevesinde Suudi Arabistan'daki jeolojik ve tarihi mirasın korunması amacıyla Kızıldeniz kıyılarında jeolojik keşif çalışmaları yürütüyor.
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