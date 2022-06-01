https://tr.sputniknews.com/20220601/suudi-arabistanda-80-milyon-yillik-deniz-canlisi-kalintilari-kesfedildi-1056886208.html

Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları keşfedildi

Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı kalıntıları keşfedildi

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında 80 milyon yıl öncesine tarihlenen deniz canlıları fosili bulunduğu bildirildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T15:46+0300

2022-06-01T15:46+0300

2022-06-01T15:49+0300

suudi arabistan

fosil

deniz

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056886098_0:64:671:441_1920x0_80_0_0_05f20df6c42474bbb952954c295c2238.jpg

Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, Duba ve Umluc kentlerinde keşfedilen kalıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, uzman bir heyetin bölgedeki çalışmaları neticesinde 80 milyon yıl öncesine kadar uzanan, soyu tükenmiş deniz canlıları kalıntılarının keşfedildiği kaydedildi.Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu Sözcüsü Tarık Eba el-Halil, keşif bölgelerinde ulaşılan farklı türde omurgalı ve omurgasız fosillerin yanı sıra sığ ve kıyı deniz ortamlarında yaşayan bitki kalıntılarının orta ve modern (Kretase - Miyosen) jeolojik yaşam dönemlerine kadar uzandığını söyledi.Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, '2030 Vizyonu' çerçevesinde Suudi Arabistan'daki jeolojik ve tarihi mirasın korunması amacıyla Kızıldeniz kıyılarında jeolojik keşif çalışmaları yürütüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211021/tyana-antik-kentinde-deniz-canlisina-ait-20-milyon-yillik-fosil-bulundu-1050037037.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, fosil, deniz