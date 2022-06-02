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ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T10:34+0300
2022-06-02T10:34+0300
dünya
abd
küba
uçuş yasağı
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, Küba uçuşlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.Blinken, Küba'ya uçuşların açılmasının Kübalıların yararına ve ABD'nin dış politika çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.Bakanlığın bunun üzerine, Küba'ya uygulanan ve tüm uçuşları kapsayan yasağı kaldırdığını kaydeden Blinken, iki ülke arasındaki uçuşların sürdürülebileceğini belirtti.ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları mayısta kaldırmıştı. Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki kentlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.Küba'ya eğitim veya iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği ve bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı açıklanmıştı.Ocak 2020'de dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurmuştu.Pompeo alınan karara, 'Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini' gerekçe göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220517/biden-trump-doneminde-kubaya-yonelik-getirilen-bazi-kisitlamalari-kaldirdi-1056428449.html
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abd, küba, uçuş yasağı, antony blinken

ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı

10:34 02.06.2022
© AFP 2022 / Yamil LageABD- Küba
ABD- Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Yamil Lage
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ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, Küba uçuşlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.
Blinken, Küba'ya uçuşların açılmasının Kübalıların yararına ve ABD'nin dış politika çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.
Bakanlığın bunun üzerine, Küba'ya uygulanan ve tüm uçuşları kapsayan yasağı kaldırdığını kaydeden Blinken, iki ülke arasındaki uçuşların sürdürülebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları mayısta kaldırmıştı. Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki kentlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.
Küba'ya eğitim veya iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği ve bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı açıklanmıştı.
Ocak 2020'de dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurmuştu.
Pompeo alınan karara, 'Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini' gerekçe göstermişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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