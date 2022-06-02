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Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti
Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar Teknoloji şirketinin Litvanya'ya bir Bayraktar TB2 SİHA hediye ettiğini duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T16:11+0300
2022-06-02T16:11+0300
savunma
bayraktar tb2
ukrayna
litvanya
baykar savunma
vilius semeska
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anusauskas, Litvanya halkının satın alıp Ukrayna'ya göndermek için para topladığı Bayraktar TB2'nin Türkiye tarafından ücretsiz olarak temin edileceğini ifade etti.Anusauskas, modern teçhizatlı Bayraktar TB2'nin temmuz ayına kadar teslimata hazır olacağını ve aracı Kiev'e gönderme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" denmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/litvanya-savunma-bakani-yardimcisi-semeskadan-baykara-ziyaret-1056916473.html
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bayraktar tb2, ukrayna, litvanya, baykar savunma, vilius semeska

Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti

16:11 02.06.2022
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar Teknoloji şirketinin Litvanya'ya bir Bayraktar TB2 SİHA hediye ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anusauskas, Litvanya halkının satın alıp Ukrayna'ya göndermek için para topladığı Bayraktar TB2'nin Türkiye tarafından ücretsiz olarak temin edileceğini ifade etti.
Anusauskas, modern teçhizatlı Bayraktar TB2'nin temmuz ayına kadar teslimata hazır olacağını ve aracı Kiev'e gönderme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha önce Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" denmişti.
Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
SAVUNMA
Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
14:53
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