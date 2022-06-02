https://tr.sputniknews.com/20220602/baykar-teknoloji-ukraynaya-gonderilmek-uzere-litvanyaya-bir-bayraktar-tb-2-hediye-etti-1056919555.html

Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti

Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar Teknoloji şirketinin Litvanya'ya bir Bayraktar TB2 SİHA hediye ettiğini duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T16:11+0300

2022-06-02T16:11+0300

2022-06-02T16:11+0300

savunma

bayraktar tb2

ukrayna

litvanya

baykar savunma

vilius semeska

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anusauskas, Litvanya halkının satın alıp Ukrayna'ya göndermek için para topladığı Bayraktar TB2'nin Türkiye tarafından ücretsiz olarak temin edileceğini ifade etti.Anusauskas, modern teçhizatlı Bayraktar TB2'nin temmuz ayına kadar teslimata hazır olacağını ve aracı Kiev'e gönderme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" denmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220602/litvanya-savunma-bakani-yardimcisi-semeskadan-baykara-ziyaret-1056916473.html

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bayraktar tb2, ukrayna, litvanya, baykar savunma, vilius semeska