https://tr.sputniknews.com/20220602/baykar-teknoloji-ukraynaya-gonderilmek-uzere-litvanyaya-bir-bayraktar-tb-2-hediye-etti-1056919555.html
Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti
Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar Teknoloji şirketinin Litvanya'ya bir Bayraktar TB2 SİHA hediye ettiğini duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T16:11+0300
2022-06-02T16:11+0300
2022-06-02T16:11+0300
savunma
bayraktar tb2
ukrayna
litvanya
baykar savunma
vilius semeska
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048848109_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_173df7d663cbc67728ca948a844afa39.jpg
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anusauskas, Litvanya halkının satın alıp Ukrayna'ya göndermek için para topladığı Bayraktar TB2'nin Türkiye tarafından ücretsiz olarak temin edileceğini ifade etti.Anusauskas, modern teçhizatlı Bayraktar TB2'nin temmuz ayına kadar teslimata hazır olacağını ve aracı Kiev'e gönderme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" denmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/litvanya-savunma-bakani-yardimcisi-semeskadan-baykara-ziyaret-1056916473.html
ukrayna
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048848109_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5e064b0095757a58793a44d2b7962a4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bayraktar tb2, ukrayna, litvanya, baykar savunma, vilius semeska
Baykar Teknoloji, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Litvanya'ya bir Bayraktar TB-2 hediye etti
Abone ol
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar Teknoloji şirketinin Litvanya'ya bir Bayraktar TB2 SİHA hediye ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anusauskas, Litvanya halkının satın alıp Ukrayna'ya göndermek için para topladığı Bayraktar TB2'nin Türkiye tarafından ücretsiz olarak temin edileceğini ifade etti.
Anusauskas, modern teçhizatlı Bayraktar TB2'nin temmuz ayına kadar teslimata hazır olacağını ve aracı Kiev'e gönderme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha önce Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" denmişti.