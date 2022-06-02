https://tr.sputniknews.com/20220602/litvanya-savunma-bakani-yardimcisi-semeskadan-baykara-ziyaret-1056916473.html

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar'ı ziyaret etti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T14:53+0300

2022-06-02T14:53+0300

2022-06-02T14:53+0300

savunma

selçuk bayraktar

haluk bayraktar

ukrayna

bayraktar tb2

ziyaret

vilius semeska

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Baykar ziyaretinde Semeska'ya, Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.Ziyarete ilişkin Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."Ziyaretin anısına Semeska'ya, Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar TB2 maketi hediye edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/litvanyanin-ukrayna-icin-topladigi-5-milyon-euroyla-bir-adet-bayraktar-tb2-siha-alinabiliyor--1056808425.html

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