https://tr.sputniknews.com/20220602/kremlin-ukraynadaki-bolgelerde-referandum-duzenlenmesi-su-anki-kosullarda-mumkun-gorunmuyor-1056915140.html
Kremlin: Ukrayna’daki bölgelerde referandum düzenlenmesi şu anki koşullarda mümkün görünmüyor
Kremlin: Ukrayna’daki bölgelerde referandum düzenlenmesi şu anki koşullarda mümkün görünmüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasının oylanacağı referandumlar düzenlenmesinin şu anki koşullarda... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T14:05+0300
2022-06-02T14:05+0300
2022-06-02T14:36+0300
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dmitriy peskov
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lugansk
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasına dönük referandumlar için henüz erken olduğunu belirtti.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanması kararını Kremlin’in alamayacağını, böyle bir kararı ancak bu bölgelerin sakinlerinin alabileceğini belirterek "Referandumlarla ilgili kararlar Kremlin’de alınmıyor. Kendi geleceklerini, bu bölgelerde yaşayan insanların kendileri belirlemeli. Güvenlik tamamıyla sağlanınca (ne olacağını göreceğiz.) Şu ansa Ukrayna askerlerinin ve aşırı milliyetçi grupların ateş etmeyi sürdürdüğünü görüyoruz, yani bu koşullarda referandumdan bahsetmek pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.'Çubays ile ilgili sorularınız varsa kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz' Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın istifası ve yurt dışına gitmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Kremlin'in Çubays'ın akıbetini merak etmediğini, ilgili soruların yanıtını almak için kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.
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Kremlin: Ukrayna’daki bölgelerde referandum düzenlenmesi şu anki koşullarda mümkün görünmüyor
14:05 02.06.2022 (güncellendi: 14:36 02.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasının oylanacağı referandumlar düzenlenmesinin şu anki koşullarda mümkün olmadığını ve öncelikle bölgelerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasına dönük referandumlar için henüz erken olduğunu belirtti.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanması kararını Kremlin’in alamayacağını, böyle bir kararı ancak bu bölgelerin sakinlerinin alabileceğini belirterek "Referandumlarla ilgili kararlar Kremlin’de alınmıyor. Kendi geleceklerini, bu bölgelerde yaşayan insanların kendileri belirlemeli. Güvenlik tamamıyla sağlanınca (ne olacağını göreceğiz.) Şu ansa Ukrayna askerlerinin ve aşırı milliyetçi grupların ateş etmeyi sürdürdüğünü görüyoruz, yani bu koşullarda referandumdan bahsetmek pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
'Çubays ile ilgili sorularınız varsa kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz'
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın istifası ve yurt dışına gitmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Kremlin'in Çubays'ın akıbetini merak etmediğini, ilgili soruların yanıtını almak için kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.