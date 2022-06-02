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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/kremlin-ukraynadaki-bolgelerde-referandum-duzenlenmesi-su-anki-kosullarda-mumkun-gorunmuyor-1056915140.html
Kremlin: Ukrayna’daki bölgelerde referandum düzenlenmesi şu anki koşullarda mümkün görünmüyor
Kremlin: Ukrayna’daki bölgelerde referandum düzenlenmesi şu anki koşullarda mümkün görünmüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasının oylanacağı referandumlar düzenlenmesinin şu anki koşullarda... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T14:05+0300
2022-06-02T14:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
dmitriy peskov
kremlin
herson
donetsk
lugansk
zaporijya
referandum
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasına dönük referandumlar için henüz erken olduğunu belirtti.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanması kararını Kremlin’in alamayacağını, böyle bir kararı ancak bu bölgelerin sakinlerinin alabileceğini belirterek "Referandumlarla ilgili kararlar Kremlin’de alınmıyor. Kendi geleceklerini, bu bölgelerde yaşayan insanların kendileri belirlemeli. Güvenlik tamamıyla sağlanınca (ne olacağını göreceğiz.) Şu ansa Ukrayna askerlerinin ve aşırı milliyetçi grupların ateş etmeyi sürdürdüğünü görüyoruz, yani bu koşullarda referandumdan bahsetmek pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.'Çubays ile ilgili sorularınız varsa kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz' Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın istifası ve yurt dışına gitmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Kremlin'in Çubays'ın akıbetini merak etmediğini, ilgili soruların yanıtını almak için kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/lavrov-turkiyenin-ukrayna-limanlarinin-mayindan-temizlenmesine-yardim-etmesi-konusunda-anlastik-1056888826.html
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin, herson, donetsk, lugansk, zaporijya, referandum

Kremlin: Ukrayna’daki bölgelerde referandum düzenlenmesi şu anki koşullarda mümkün görünmüyor

14:05 02.06.2022 (güncellendi: 14:36 02.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasının oylanacağı referandumlar düzenlenmesinin şu anki koşullarda mümkün olmadığını ve öncelikle bölgelerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasına dönük referandumlar için henüz erken olduğunu belirtti.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanması kararını Kremlin’in alamayacağını, böyle bir kararı ancak bu bölgelerin sakinlerinin alabileceğini belirterek "Referandumlarla ilgili kararlar Kremlin’de alınmıyor. Kendi geleceklerini, bu bölgelerde yaşayan insanların kendileri belirlemeli. Güvenlik tamamıyla sağlanınca (ne olacağını göreceğiz.) Şu ansa Ukrayna askerlerinin ve aşırı milliyetçi grupların ateş etmeyi sürdürdüğünü görüyoruz, yani bu koşullarda referandumdan bahsetmek pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'Çubays ile ilgili sorularınız varsa kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz'

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın istifası ve yurt dışına gitmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Kremlin'in Çubays'ın akıbetini merak etmediğini, ilgili soruların yanıtını almak için kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.
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