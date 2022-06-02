https://tr.sputniknews.com/20220602/meteorolojiden-toz-uyarisi-suriyeden-gelecek-1056917768.html

Meteoroloji'den toz uyarısı: Suriye'den gelecek

Meteoroloji'den toz uyarısı: Suriye'den gelecek

Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı için uyarı yaptı. Toz, doğu bölgelerinin yanı sıra Akdeniz ve İç Anadolu'da da etkili olacak. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T15:34+0300

2022-06-02T15:34+0300

2022-06-02T15:34+0300

türkiye

meteoroloji

toz taşınımı

suriye

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Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220524/sirnak-ve-siirtte-toz-tasinimi-etkisini-surduruyor-zorunlu-haller-disinda-disari-cikmayin-1056648185.html

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meteoroloji, toz taşınımı, suriye