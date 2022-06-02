https://tr.sputniknews.com/20220602/meteorolojiden-toz-uyarisi-suriyeden-gelecek-1056917768.html
Meteoroloji'den toz uyarısı: Suriye'den gelecek
Meteoroloji'den toz uyarısı: Suriye'den gelecek
Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı için uyarı yaptı. Toz, doğu bölgelerinin yanı sıra Akdeniz ve İç Anadolu'da da etkili olacak. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T15:34+0300
2022-06-02T15:34+0300
2022-06-02T15:34+0300
türkiye
meteoroloji
toz taşınımı
suriye
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Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, toz taşınımı, suriye
Meteoroloji'den toz uyarısı: Suriye'den gelecek
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Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı için uyarı yaptı. Toz, doğu bölgelerinin yanı sıra Akdeniz ve İç Anadolu'da da etkili olacak.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.