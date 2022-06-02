https://tr.sputniknews.com/20220602/mitten-operasyon-pkkli-mehmet-dogan-etkisiz-hale-getirildi-1056914903.html
MİT'ten operasyon: PKK'lı Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: PKK'lı Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda PKK'lı Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:59+0300
2022-06-02T13:59+0300
2022-06-02T14:05+0300
türkiye
mit
pkk
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055765276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c76a8d3409b517c854fc281c6ad17b15.jpg
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220422/mit-operasyonu-ust-duzey-2-pkkypgli-suriyenin-kuzeyinde-operasyonla-etkisiz-hale-getirildi-1055765404.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055765276_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5f45e8e5589cce9772898a3ddf5f543a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, pkk, terör
MİT'ten operasyon: PKK'lı Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:59 02.06.2022 (güncellendi: 14:05 02.06.2022) Abone ol
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda PKK'lı Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.