https://tr.sputniknews.com/20220602/new-york-times-biden-ay-sonunda-suudi-arabistana-gidecek-1056929239.html
New York Times: Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek
New York Times: Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek
New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:57+0300
2022-06-02T23:57+0300
2022-06-02T23:57+0300
dünya
new york times
abd
joe biden
suudi arabistan
muhammed bin selman
israil
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New York Times gazetesinin, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden bu ay sonunda İsrail ve Avrupa'ya yapmaya planladığı seyahatine Suudi Arabistan'ı da ekledi.Söz konusu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın yanı sıra Mısır, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Biden'ın görevinin başından bu yana Suudi Arabistan'ı "küresel parya" ilan etmeye çalıştığına işaret edilen haberde, Biden'ın şu anda artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve bu nedenle de Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söz konusu ziyaret hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.
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new york times, abd, joe biden, suudi arabistan, muhammed bin selman, israil
New York Times: Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek
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New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil birçok üst düzey yetkili ile bir araya geleceğini yazdı.
New York Times gazetesinin, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden bu ay sonunda İsrail ve Avrupa'ya yapmaya planladığı seyahatine Suudi Arabistan'ı da ekledi.
Söz konusu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın yanı sıra Mısır, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Biden'ın görevinin başından bu yana Suudi Arabistan'ı "küresel parya" ilan etmeye çalıştığına işaret edilen haberde, Biden'ın şu anda artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve bu nedenle de Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söz konusu ziyaret hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.